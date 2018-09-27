محافظ الجيزة: تكثيف التواجد الأمني والمروري بشارع ناهيا

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه لن يتم السماح بأي تجاوزات أو عدم انضباط بما يسبب وجود فوضى بشوارع المحافظة، مشيرا إلى أن الشارع يعد حقا أصيلا للمواطن وسيتم تطبيق القانون على الجميع.



جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ اليوم بعدد من شوارع حي بولاق الدكرور، وشملت ترعة عبد العال (1)، ومصطفى مشرفه وترعة الزمر وناهيا.



وقال المحافظ إنه تم الاتفاق مع مديرية أمن الجيزة وشرطة المرافق على تكثيف التواجد الأمني والمروري بشارع ناهيا بعد تعدد شكاوى المواطنين من فوضى الإشغالات والسيارات والباعة الجائلين، لافتا إلى أنه سيتم إلزام باعة سوق ترعة الزمر بالوقوف داخل الباكيات المخصصة لهم.



وشدد راشد بمراجعة المساحات الموجودة أسفل الكباري والمحاور والمستغلة من الأحياء وعدم السماح بوجود أي مواد قابلة للاشتعال كأنابيب البوتاجاز حتى لا تحدث أي أمور لا تحمد عقباها.



وطالب المحافظ الإدارة العامة لمرور الجيزة بإعادة تخطيط المنطقة المواجهة لوحدة مرور فيصل وتنظيم سيارات الأجرة ومنع التكدس المروري ورفع السيارات المتهالكة والتوكتوك المخالف.



وكلف المحافظ مدير مديرية الطرق ببدء إجراءات رصف محور ترعة عبد العال (1) لأهميته القصوى وتدبير التمويل اللازم.



من جهة أخرى، احتفلت محافظة الجيزة باليوم العالمي للسياحة والذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام، حيث استقبلت الإدارة العامة للسياحة، السائحين والزائرين بمنطقة الأهرامات الأثرية بالورود والهدايا التذكارية.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة تحرص على المشاركة في الأحداث والفعاليات التي تسهم في تنشيط السياحة وذلك في إطار حرص الدولة على دعم القطاع السياحي وتقديم كل سبل الدعم من أجل تنشيط حركة السياحة.



يذكر أن الاحتفال بيوم السياحة العالمي في 27 سبتمبر من كل عام يهدف إلى زيادة الوعي في المجتمع الدولي بأهمية السياحة وقيمتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية على الدول.