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أخبار العالم

إسرائيل تنشر صورا لمواقع صواريخ موجهة في بيروت

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 08:49 م
صدى البلد
عرفة البنداري
نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، صورا لمواقع صواريخ تابعة لحزب الله اللبناني في بيروت.
جاء ذلك بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن حزب الله أقام مواقع صواريخ في قلب العاصمة بيروت.
وذكرت القناة الثانية الاسرائيلية أن المتحدث باسم الجيش نشر صورا بالأقمار الصناعية لمواقع الصواريخ التي تحدث عنها نتنياهو.
وزعمت القناة أن مواقع الصواريخ وضعت في أماكن عند استاد كرة القدم الخاص بفريق حزب الله، وبالقرب من مطار الحريري
وفي سياق ذي صلة، قالت القناة العاشرة الإسرائيلية إن ما كشف عنه نتنياهو بشأن امتلاك إيران منشأة ذرية سرية في طهران، جاء نتيجة جهود قام بها الموساد خلال الشهور الماضية.
إسرائيل تنشر صورا لمواقع صواريخ موجهة في بيروت
إسرائيل تنشر صورا لمواقع صواريخ موجهة في بيروت
إسرائيل تنشر صورا لمواقع صواريخ موجهة في بيروت

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