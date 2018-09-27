البنتاجون : المقاتلة الأمريكية إف 35 بي تنفذ أول غارة جوية لها في أفغانستان

أعلن مسؤول في البنتاجون أن مقاتلة أمريكية من طراز إف 35 بي الشبحية أول غارة جوية لها على الإطلاق كانت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية .



وأشارت المسؤول في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" اليوم الخميس إلى أن الطائرة نفذت الغارة في أفغانستان ضد هدف ثابت لحركة طالبان.



وتعد المقاتلة إف 35 الأكثر كلفة في تاريخ الصناعات العسكرية الأمريكية، وقد تأثر تسليمها بتأخيرات عديدة للتأكد من جاهزيتها للقتال.



وتوصف المقاتلة بأنها مستقبل الطيران العسكري، فهي تجمع بين قدرات الطائرة الشبح والسرعة، التي تفوق سرعة الصوت، وخفة الحركة والقدرة على المناورة الحادة، وتكنولوجيا الاستشعار المتقدمة، وفقا لشركة لوكهيد مارتن، المصنع الرئيسي للطائرة.



وتعد طائرة إف 35 بي، أحد ثلاث طرازات للمقاتلة الشبحية إف 35، وهي الوحيدة التي لديها قدرها على الهبوط عموديا مثل المروحية، كما يمكن أن تقلع من مساحة أقصر بكثير من الطائرات النفاثة الأخرى.