اقتصادية قناة السويس تتعاقد على إنشاء أكبر محطة لتداول السيارات في المنطقة

قال اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه تم الاتفاق مع تحالف أجنبي مكون من ثلاث شركات على إنشاء محطة لتداول السيارات في شرق محافظة بروسعيد المطلة على بحر الأبيض المتوسط.



وأضاف درويش في مداخلة هاتفية في برنامج " مصر النهاردة " المذاع على قناة " مصر الأولى"، أن تلك المحطة مساحتها 240 ألف متر، ويتداول فيها العربات بغرض التصدير والإستيراد والترانزيت، وبها رصيف بطول 600 متر مخصص لتداول السيارات.



وتابع: "تلك المحطة نواة لامتداد نشاط صناعة السيارات بمنطقة شرق بورسعيد، حيث تعتبر الأكبر من حيث الحجم في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، وحجم الإستثمارات فيها مقدر بـ 130 مليون دولار، موفرة العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة".