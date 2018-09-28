ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

اقتصادية قناة السويس تتعاقد على إنشاء أكبر محطة لتداول السيارات في المنطقة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 01:02 ص
قناة السويس
قناة السويس
هاني حسين
قال اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه تم الاتفاق مع تحالف أجنبي مكون من ثلاث شركات على إنشاء محطة لتداول السيارات في شرق محافظة بروسعيد المطلة على بحر الأبيض المتوسط.

وأضاف درويش في مداخلة هاتفية في برنامج " مصر النهاردة " المذاع على قناة " مصر الأولى"، أن تلك المحطة مساحتها 240 ألف متر، ويتداول فيها العربات بغرض التصدير والإستيراد والترانزيت، وبها رصيف بطول 600 متر مخصص لتداول السيارات.

وتابع: "تلك المحطة نواة لامتداد نشاط صناعة السيارات بمنطقة شرق بورسعيد، حيث تعتبر الأكبر من حيث الحجم في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، وحجم الإستثمارات فيها مقدر بـ 130 مليون دولار، موفرة العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة".

ترشيحاتنا

قصة شاب دخل المستشفى لتركيب شريحة في يده خرج جثة هامدة.. فيديو وصور

التعليم العالى تعلن عن خبر سار لشعبتين بالجامعة العمالية

مميش: شركة فرنسية تنفذ أول محطة لتداول السيارات بشرق بورسعيد الجديدة

إسرائيل تنشر صورا لمواقع صواريخ موجهة في بيروت

تراجع أسعار الذهب اليوم

المبعوث الأمريكي: حادث الطائرة الروسية مثال خطير للتصعيد في سوريا

تعرف على حكام مباريات الجولة الثامنه فى الدورى الممتاز اليوم

ابتعد عن هذه الأطعمة والمشروبات للقضاء على التهابات المعدة

هالة مصطفي : دول العالم لا تساند مصر فى مواجهة الإرهاب لهذا السبب

إبراهيم فايق يشيد بـ كارتيرون المدير الفني للأهلي

فيديوجراف .. المد والجزر يخلق مشهدا فريدا بأحد أنهار الصين

10 فوائد غير متوقعة للخميرة.. أبرزها تعزيز صحة القلب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملكات جمال مصر يتألقن بأزياء السبعينات والستينات في مسابقة Miss Elegant"

أشرف صبحي وعبد المنعم عمارة يفتتحان تطوير منشآت بمركز شباب روض الفرج

شقيق ضحية الإهمال الطبي: أخويا دخل إيده مكسورة.. خرج ميت بحقنة بنج

صناع السينما يتسلمون 170 ألف دولار من منصة مهرجان الجونة السينمائي.. صور

تفاصيل واقعة الحصيرة في مدرسة إبتدائية بطوخ

فيديو

شاهد..هدية المرغني وأوس أوس لـ منى الشاذلي
العقيد أحمد عبد العزيز يكشف آخر تفاصيل منطقة بشاير الخير الجديدة
بهيج حسين: هذه كانت نصيحتي لملكات جمال مصر في مسابقة Miss Elegant.. فيديو
زكريا ناصف يهاجم مؤمن زكريا ويشيد بوليد سليمان.. فيديو
شاهد.. تعليق مؤلف كابتن ماجد على النجم المصرى محمد صلاح

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟