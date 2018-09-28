تعرف على حكام مباريات الجولة الثامنه فى الدورى الممتاز اليوم

اختارت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة عصام عبدالفتاح محمود عاشور لإدارة مباراة المصرى وطلائع الجيس المؤجلة من الأسبوع الثامن فى الدورى الممتاز والمقرر إقامتها اليوم الجمعة.



ومن المقرر أن يعاون عاشور كل من رجب محمد وهشام الدسوقى ويحيى فضل حكما رابعا وكل من محمود بسيونى وحسام الجلاد حكما إضافيا.



واختارت اللجنة أيضا محمد الحنفى لإدارة مباراة الغد بين الاتحاد السكندرى ووادى دجلة المؤجلة من الجولة الخامسة ويعاونه أحمد توفيق طلب وهانى العراقى وأحمد إبراهيم حكما رابعا والثنائى الإضافى محمد الصباحى وابراهيم محجوب.