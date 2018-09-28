شاهد..هدية المرغني وأوس أوس لـ منى الشاذلي

استقبلت الإعلامية منى الشاذلي ببرنامجها «معكم»، نجمي مسرح مصر حمدي المرغني وأوس أوس.



وقدم النجمان هدية للإعلامية عبارة عن «فازة» ولكنها محطمة وكل جزء منها في هدية منفصلة، وعند فتح الهدية صدمت منى الشاذلي قائلة «الله يكسفكوا».



وقال حمدي مرغني لـ«منى الشاذلي»،: «تحدينا بعضنا لشراء أفضل هدية لكي ولكننا لم نجد أفضل من هذه الهدية فقسمنها مع بعضنا».





