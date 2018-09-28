ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

قناة عراقية تكشف سبب اغتيال تارة فارس.. فيديو

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 12:51 م
صدى البلد
سمر صالح
أعلن إعلامي في قناة عراقية، خبر اغتيال الموديل الشابة تارة فارس، التي راحت ضحية رصاصات مجهولين، لتصبح الضحية النسوية الرابعة في جملة عمليات تصفية ممنهجة في العراق.

وبدلًا من استنكار الجريمة، بدا المذيع كأنه يبرر ضمنًا لقتل فارس، حيث ظهر وكأنه تعمد التقاط الانتقادات السلبية من قبل مدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، من وصف نشاطاتها بالجريئة والخادشة للحياء، إلى تحديها للمجتمع المحافظ.

وقال المذيع في معرض تناوله للجريمة "ولطالما أثارت تارة فارس الكثير من الجدل على مواقع التواصل عبر قصات الشعر الغريبة والملابس الجريئة، فضلًا عن رسم الوشوم، الذي يقول عنها مدونون إنها تمثل تحديًا كبيرًا لمجتمع محافظ، وعرفت فارس على مواقع سناب شات وانستجرام بنشر صور ومقاطع فيديو توصف بأنها مثيرة وجريئة وخادشة، لتثير حول شخصيتها جملة من الأسئلة والانتقادات، وظهرت تارة فارس في أكثر من لقاء تلفزيوني تدافع عن نمط حياتها، مشددة على أنها لا تؤذي أحدًا، فيما يقول مدونون إنها تؤثر على جيل من المراهقين بالنظر لوجود ملايين المتابعين على حساباتها على منصات مواقع التواصل".

وأثارت سلسلة الاغتيالات جدلًا واسعًا بين العراقيين، في ظل التزام الداخلية الصمت، فيما ألمح ناشطون إلى أن ما يحدث من تصفية هو تمهيد لتحويل العراق إلى جمهورية إسلامية متشددة، في بلد صارت الميليشيات المسلحة والتقاليد العشائرية تتصدره.

ترشيحاتنا

شريف إكرامي يوجه رسالة دعم مؤثرة للأهلي عقب أزمة شركة صلة

مبتكركابتن ماجد يكشف سر إطالة زمن الأهداف.. فيديو

الأرصاد:ارتفاع درجات الحرارة وأمطار ونشاط للرياح حتى الأحد المقبل.. فيديو

الخطيب يصل إلى مقر الأهلي بالجزيرة لمتابعة سير عمومية النادي .. فيديو

زكريا ناصف يشن هجوما ناريا على اتحاد الكرة والسبب أجيري.. فيديو

بورصة الدواجن .. ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء

الرئيس السيسي يصل أرض الوطن عائدا من نيويورك

نجم الأهلي السابق يكشف عن صدفة غريبة جمعته بالخطيب.. فيديو

الأهلاوية يلتقطون صورا تذكارية مع الخطيب ويهتفون: بيبو .. فيديو

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 28 سبتمبر لأدنى سعر في 6 أسابيع

تعليق ساخر لـ أحمد الشيخ حول عدم مشاركته مع الأهلي

التعليم: تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتشار القمامة بمحيط مترو حلمية الزيتون وسط تجاهل الحى.. صور

اتهام لبلبة بتقليد هذه الفنانة.. صور

توافد عشرات المواطنين على ضريح جمال عبد الناصر لإحياء ذكرى رحيله ..صور

6 اغتيالات غامضة بالعراق آخرهم تارة فارس.. صور

إطلالة مميزة لمنى زكي باللون الأحمر في مهرجان الجونة.. صور

فيديو

خبير أمن معلوماتي يكشف سبب انتشار الجرائم الإلكترونية .. فيديو
زكريا عثمان: منتدى الحضارات يجسد ثورة حية لنبذ الإرهاب .. فيديو
مستقبل وطن: يجب تفعيل دور المجتمع المدني لمعاونة الرئيس السيسي.. فيديو
أحمد تيمور: عبد الناصر كان أكثر حظا من السيسي.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟