الزمالك يخوض ودية أمام كفر الشيخ قبل ملاقاة الهلال السعودي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس على خوض مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل.



ويخوض الفريق الأبيض المباراة الودية مع كفر الشيخ الذى يقوده نبيل محمود "رامبو".



يأتي هذا ضمن استعدادات الفريق الأبيض لمواجهة الهلال السعودى يوم 6 أكتوبر المقبل فى السوبر المصري السعودى على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي المقرر إقامته بالرياض.