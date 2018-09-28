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أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يجتمع مع وزراء خارجية التعاون الخليجي ومصر والأردن

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 07:15 م
مايك بومبيو
مايك بومبيو
أ ش أ
شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة، في اجتماع دعا إليه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وحضره وزراء مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن.

وعقد الاجتماع على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنعقدة حاليًا بنيويورك.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إن بومبيو عرض خلال الاجتماع أفكارًا أولية حول فرص التعاون الأمني في المنطقة ومكافحة مصادر التهديد للاستقرار.

وسيدرس الوزراء الأفكار ويواصلون التحاور بشأنها بما يتناسب مع التطورات في المنطقة.

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