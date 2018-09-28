وزيرة الهجرة ترد على أسئلة المصريين بالخارج حول «تجديد إجازات العاملين بمشيخة الأزهر»

في إطار المبادرة التي أطلقتها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بعنوان "اسأل واقترح مع وزيرة الهجرة"، أكدت وزيرة الهجرة أن الرد يشمل كل ما يرد للوزارة بصورة شهرية؛ حرصا على حل لهذه المشكلات والاستفادة من مقترحاتهم.



بدأت مكرم سلسلة من الردود حول الأسئلة التي وردت للوزارة ضمن مبادرة "اسأل واقترح مع الوزيرة" عبر الصفحة الرسمية أو البريد الإلكتروني للشكاوى، حيث أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن الرد يشمل كل ما يرد للوزارة بصورة شهرية، في إطار الحرص الدائم على حل هذه المشكلات والاستفادة من مقترحاتهم.



وتابعت وزيرة الهجرة الردود متناولة مشكلة "تجديد إجازات العاملين بمشيخة الأزهر"، والتي وردت إلينا العديد من الأسئلة والاستفسارات حولها.



وفي هذا الإطار، قالت مكرم إن المجلس الأعلى للأزهر منح المتعاقدين في الخارج، إجازة عشر سنوات فقط، وذلك كونه على درجة وظيفية بالأزهر تتطلب تواجده، وهذا الأمر يعلمه كل من يقرر السفر للخارج من العاملين بالأزهر.



وأضافت مكرم أن هذا القرار يحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص، فكما حصل البعض على تعاقدات للعمل بالخارج، فهو يجب أن يعود لتوفير هذه الفرص للآخرين.



وأكدت وزيرة الهجرة أن أي مشكلة ترد لفريق عمل الوزارة بيتم التعامل معها والتواصل مع الجهات المعنية بحلها؛ لبحث وضع حلول لها، وفي إطار هذه المشكلة تم التواصل مع مشيخة الأزهر وكان الحل إذا كانت هناك نية لتجديد التعاقد الخارجي هو تقديم استقالته، لكي يعين الأزهر بديلا.



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https://youtu.be/Duw3o7liNLo