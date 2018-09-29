جامعة الزقازيق تناقش أول رسالة دكتوراه حول الإرهاب والتطرف الديني والسياسي

يناقش معهد الدراسات الآسيوية بجامعة الزقازيق يوم الحادي عشر من أكتوبر المقبل، أول رسالة دكتوراه حول "الإرهاب ما بين التطرف الديني والسياسي ـ دراسة حالة في شبه جزيرة سيناء" للباحث إسلام محمد الخولي.



وتضم لجنة المحكمين لرسالة الدكتوراه كلا من الأستاذ الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار علماء الأزهر الشريف، واللواء الدكتور محمد مجاهد الزيات، أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.



ويشرف على الرسالة كل من الأستاذ الدكتور سيد أبو ضيف، أستاذ العلوم السياسية جامعة قناة السويس، والأستاذ الدكتور ناجي هدهود، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر رئيس قسم الحضارات بمعهد البحوث والدراسات الآسيوية جامعة الزقازيق.



وتنقسم رسالة الدكتوراه إلى 4 فصول، يركز الأول منها على تعريف الإرهاب والتطرف لغة واصطلاحا، وأشكال وصور الإرهاب والتطرف وأسبابهما، وكذلك التطرف والإرهاب من المنظور الديني.



ويتناول الفصل الثاني لمحة تاريخية عن الإرهاب والتطرف والإرهاب من منظور الديانات السماوية الثلاثة (الإسلام والمسيحية واليهودية)، فيما يتناول الفصل الثالث الإرهاب من المنظور السياسي، بالإضافة إلى عرض وجهة النظر العربية والغربية في الإرهاب.



ويركز الفصل الرابع من رسالة الدكتوراه على تطبيق حالة الإرهاب والتطرف في شبه جزيرة سيناء، حيث يتناول الطبيعة الجغرافية والسياسية وعوامل انتشار الجماعات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء.