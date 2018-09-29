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برلماني: زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأنجح سياسيا

السبت 29/سبتمبر/2018 - 12:28 م
النائب ماجد طوبيا
النائب ماجد طوبيا عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن
معتز الخصوصى
أكد النائب ماجد طوبيا عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن،أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية تعد من أنجح الزيارات التي قام بها الرئيس السيسي سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي او الاستثماري.

وقال طوبيا،في بيان له اليوم، إن الزيارة كانت ولا تزال الأنجح سياسيًا لأن الرئيس السيسي أثبت للعالم أجمع قوة مصر وعدالة قضاياها وخصوصا في مجال التصدي للتطرف والإرهاب.

وطالب طوبيا،دول العالم من على منبر الأمم المتحدة بالتصدي للارهاب اقتصاديا واستثماريا، مشيرا إلى أن إقبال عشرات المسؤولين العرب والأجانب والدوليين على زيارة مصر واللقاءات التي عقدها الرئيس السيسي مع كبار المسئوليين الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي والولايات المتحدة الأمريكية تؤكد أن مصر دولة واعدة بالاستثمارات والجميع يتطلع للمجئ إليها.

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