الجيزة تواجه جشع التجار بمعارض للسلع الغذائية ومنافذ بيع اليوم الواحد

أقامت محافظة الجيزة، معرضًا للسلع الغذائية والخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة لأهالى مركز ومدينة كرداسة، تحت شعار "معا لمواجهة الغلاء".



وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المحافظة تتخذ العديد من الإجراءات لمواجهة الغلاء وجشع بعض التجار والتخفيف على المواطنين بتوفير السلع الغذائية عن طريق المعارض ومنافذ بيع اليوم الواحد بأسعار مخفضة وخاصةً بالمراكز والمدن والقرى التى بحاجة لمثل هذه الخدمات، وتضم المعارض كافة السلع الأساسية التى تهم المواطن بأسعار تقل عن السوق بنسب متفاوتة.



وأشار المحافظ، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة العديد من المعارض الغذائية الأخرى بعدد من المراكز والمدن بالإضافة إلى تكثيف الحملات لضبط المخالفين والمتلاعبين بقوت المواطنين.



وقال اللواء علاء بدران السكرتير المساعد للمحافظة، إن مركز ومدينة كرداسة قام بتوفير الأرض اللازمة لإقامة المعرض عليها، كما تم تجهيزها بالشكل اللائق لاستقبال المواطنين دون أي معوقات، مشيرًا إلى أن المعارض الغذائية تعد أحد الوسائل التى تحرص المحافظة على إقامتها لما تلاقيه من ترحيب كبير من المواطنين لما تقدمه من سلع بأسعار مخفضة يلمسها المواطن.