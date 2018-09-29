ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

موقع إسرائيلي: روسيا تجهز الأرض لحرب استنزاف معنا بالبيشورا وإس 300

السبت 29/سبتمبر/2018 - 04:23 م
صدى البلد
عرفة البنداري
قال موقع "دبكا" الإسرائيلي، اليوم السبت، إن روسيا باتت تجهز الأرض في سوريا لحرب استنزاف مع إسرائيل، مؤكدا أن موسكو قررت منذ إسقاط طائرتها يوم 17 سبتمبر، تحطيم كافة العلاقات الطيبة التي كانت تربط بينها وبين الجيش الإسرائيلي.

وأضاف الموقع أن الخطوة الروسية اتضحت ملامحها في عدة أمور على رأسها تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بعد خطابه في الأمم المتحدة، والتي قال فيها إن روسيا بدأت في إمداد سوريا بمنظومة صواريخ اس 300 وأن هذه التصريحات جاءت بعد يوم واحد فقط من زيارة مستشار الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، إلى طهران ولقائه مع نظيره الإيراني، علي شمخاني، من أجل بحث مقترح بشأن توقف إيران عن إرسال الأسلحة إلى سوريا، على الأقل خلال الفترة القريبة القادمة، في مقابل وقف إسرائيل هجماتها وقصفها على سوريا.

ولفت الموقع إلى أنه في تل أبيب فهمت أنه لحين إتمام اللقاء بين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لن تقدم روسيا على إرسال صواريخ إس 300 إلى الجانب السوري، مشيرا إلى أن الأمل في عقد اللقاء بين نتنياهو وبوتين يتضاءل يوما بعد الآخر.. من جانبه رد نتنياهو على تصريحات وزير الخارجية الروسي بشأن تسليم اس 300 لسوريا، ووصف الخطوة بأنها غير مسؤولة.

الأمر الثاني، بحسب الموقع الإسرائيلي، هو تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، التي قال فيها إن إسرائيل يجب أن تتوقف عن القول لروسيا ما يجب عليها فعله. 

وقال "دبكا" إن التصريحات الإسرائيلية الموجهة تجاه روسيا كثيرا ما تغضب المسؤولين الروس.. خاصة أن المسؤولين في تل أبيب يؤكدون على أنهم لا مشكلة لديهم في التعامل مع المنظومات الالكترونية الروسية المزمع إرسالها إلى سوريا، وأنها لا تشكل أي مشكلة بالنسبة للجيش الإسرائيلي وأنه قادر على التعامل معها وتجاوزها.

وأكد الموقع، أن الأمر الثالث الذي يدل على الموقف الروسي، هو تصعيد الخبراء العسكريين الروس، من لهجتهم الهجومية على إسرائيل، وقال أحد الخبراء الروس إن الأنظمة التي سترسلها روسيا إلى سوريا قادرة على رصد أي طائرة في القواعد الإسرائيلية أو في أوروبا، تنوي الإقلاع لتنفيذ أي هجمات في سوريا، فبمجرد وضع الطائرة على مصعد الإقلاع تقوم الأنظمة بمنحها رقما محددا ويتم تحديدها كهدف لأنظمة الدفاع الجوية السورية والروسية.

وشدد الموقع على أنه بعيدا عن أنظمة صواريخ إس 300، ينوي الروس تقوية أنظمة الدفاع الجوية السورية، لافتا إلى وضع منظومة صواريخ بيشورا إم 2 في دمشق وهي منظومة صواريخ مضادة للطائرات تم تطويرها خلال الفترة الماضية، وتستخدم لاسقاط الطائرات التي تطير على ارتفاعات منخفضة، والصواريخ والمروحيات التي يمكنها الولوج من دائرة الدفاعات الجوية بعيدة المدى من طراز إس 300 وإس 400.

ونقل "دبكا" عن مصادر قوله إن أكبر المشكلات التي قد تواجه الروس في سوريا هو إصرار نتنياهو على ضرورة إخراج القوات الإيرانية من سوريا، وهجومه المتواصل على إيران والذي تزداد حدته يوما بعد يوم.

وكان الجانب الروسي قد حمل إسرائيل مسؤولية إسقاط طائرة استطلاع روسية فوق البحر المتوسط، مؤكدا أن القوات الجوية الإسرائيلية استخدمت الطائرة الروسية كدرع للاحتماء من الدفاعات الجوية السورية، فيما حملت إسرائيل الجانبين السوري والإيراني مسؤولية إسقاط الطائرة.

وسافر وفد عسكري إسرائيلي إلى روسيا والتقى بمسؤولين عسكريين بموسكو في محاولة لتوضيح حقيقة المسؤولية الإسرائيلية عن إسقاط الطائرة وتقديم المبررات التي تؤكد ضلوع الجانب السوري والإيراني في ذلك، لكن المسؤولين الروس أكدوا عدم اقتناعهم بالمبررات الإسرائيلية.

ترشيحاتنا

هدية المصريين بالخارج للوطن.. مارش النصر من أوبرا عايدة يُعزف حول العالم

بالطبل والمزمار.. استقبال شعبي لرئيس الفيفا بشرم الشيخ.. فيديو وصور

إنجاز تاريخي ينتظر ليفربول أمام تشيلسي اليوم بالبريميرليج

هازارد يقرر إيقاف طريقة احتفاله بالأهداف.. لهذا السبب

رسميا.. الكاف يوقف مرتضى منصور عاما ويغرمه 40 ألف دولار

أبرزهن يسرا ومي عمر.. نجمات وقعن في فخ التقليد خلال فعاليات مهرجان الجونة

بمشاركة مصر .. أمريكا تستضيف قمة في يناير لإطلاق نسخة عربية من الناتو

فى ذكرى رحليه.. أشهر مقولات الزعيم الراحل جمال عبد الناصر

مانشستر يونايتد يتلقى هزيمة بثلاثية على يد وست هام

صحيفة إسرائيلية: إعلان صفقة القرن في يناير المقبل

شعبة المصوغات تكشف التوقيت الأنسب لشراء الشبكة.. فيديو

القبض على المتهم بقتل الموديل العراقية تارة فارس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاء سويدان تظهر بواقي للرقبة في عقد قران ابنة صلاح عبد الله.. صور

مدبولى: نستهدف إقامة 50 ألف غرفة فندقية بالعلمين الجديدة.. صور

سعفان: عقد امتحان لطلاب الجامعة العمالية للحصول على البكالوريوس

وزير التجارة: مصر مؤهلة لتصبح مركزا رئيسيا لصناعة السيارات بالشرق الأوسط .. صور

ميجان ماركل بفستان أسود أنيق.. وهذه تكلفته

فيديو

عمرو حسن يوضح حقيقة مخاطر السونار علي الحامل والجنين .. فيديو
5 أسباب خطيرة تؤدي لحدوث العيوب الخلقية عند الأجنة.. فيديو
مشاهدة مباراة ليفربول محمد صلاح وتشيلسي بالدوري الإنجليزي.. بث مباشر
تفاصيل قتل صاحب سوبر ماركت شهير بسوهاج.. فيديو صور
عم سعيد.. قصة عامل نظافة يحترف 3 لغات ويترجم الشعر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟