وزير التعليم: التحقيق في نقص المقاعد والمعلمين بمدرسة الشهيد مصطفى نصار

أرسل أحد أولياء الامور استغاثة عاجلة للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عبر جروب ادعم د.طارق شوقي عبر تطبيق واتس آب.



وأوضحت هذه الاستغاثة ، أن مدرسة الشهيد مصطفى نصار التابعة لإدارة المستقبل التعليمية بمدينة 15 مايو بحلوان بمحافظة القاهرة ، تحتاج إلى صيانة ضرورية حفاظا على ارواح الطلاب ، بالاضافة إلى أنها بحاجة إلى معلمين و عاملات و مقاعد للطلاب.



ومن جانبه تفاعل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع هذه الاستغاثة الموجهة إليه عبر الواتس اب ، ورد على صاحبها قائلًا : وصلت الرسالة ونعمل علي التحقيق بها.