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تعليم

وزير التعليم: التحقيق في نقص المقاعد والمعلمين بمدرسة الشهيد مصطفى نصار

السبت 29/سبتمبر/2018 - 05:11 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أرسل أحد أولياء الامور استغاثة عاجلة للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عبر جروب ادعم د.طارق شوقي عبر تطبيق واتس آب.

وأوضحت هذه الاستغاثة ، أن مدرسة الشهيد مصطفى نصار التابعة لإدارة المستقبل التعليمية بمدينة 15 مايو بحلوان بمحافظة القاهرة ، تحتاج إلى صيانة ضرورية حفاظا على ارواح الطلاب ، بالاضافة إلى أنها بحاجة إلى معلمين و عاملات و مقاعد للطلاب.

ومن جانبه تفاعل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع هذه الاستغاثة الموجهة إليه عبر الواتس اب ، ورد على صاحبها قائلًا : وصلت الرسالة ونعمل علي التحقيق بها.

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