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أخبار العالم

الصين والهند تبحثان قضايا الحدود بين الجانبين

السبت 29/سبتمبر/2018 - 05:32 م
صدى البلد
أ ش أ
بحثت الصين والهند القضايا الحدودية بين الجانبين وذلك خلال الاجتماع الثاني عشر لآلية العمل من أجل التشاور والتنسيق حول الشؤون الحدودية الصينية الهندية في مدينة "تشنغدو" بمقاطعة "سيتشوان" الصينية، بمشاركة ممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع في البلدين.

وقاد الوفد الصيني "يي شيان ليانغ" مدير إدارة شؤون الحدود والمحيطات في وزارة الخارجية الصينية بينما ترأس الوفد الهندي "براناي فرما" السكرتير المشترك لشرق آسيا بوزارة الخارجية الهندية.

واستعرض الجانبان -خلال الاجتماع- الوضع على الحدود هذا العام وتبادلا الآراء حول قضايا منها: مراقبة الحدود وتعزيز الثقة المتبادلة واتفقا على تنفيذ التوافق الذي توصل إليه زعيما البلدين.

كما تعهد الجانبان بمواصلة تعزيز الاتصال والتنسيق بين وزارتي الخارجية والدفاع والتعامل مع القضايا الحدودية على نحو ملائم، وتعزيز التبادل والتعاون في مجال الدفاع عن الحدود للحفاظ على السلم والهدوء في المناطق الحدودية وخلق الظروف المواتية للتنمية الصحية والمستقرة للعلاقات الصينية الهندية.

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