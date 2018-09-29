بيومي بعد الإفراج عن الصيادين المحتجزين بقبرص: الدبلوماسية المصرية بخير

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الجهود التي بذلتها السلطات المصرية في قبرص من أجل الإفراج عن الصيادين المصريين أقل ما يمكن أن تقوم به البعثات المصرية بالخارج.



وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة هاتفيه علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن نجاح البعثات الدبلوماسية دائما تُقاس علي أساس خدمة المواطن المصري وحجم التبادل التجاري الذي يحدث خلال فترة عمل طاقم معين في السفارة، وأيضا قدرتها علي جذب الإستثمار، معقبا: «السفارات تقوم حاليا بكل هذه الجهود للصالح التجاري والإستثماري وجذب السياحه لمصر».



وأكد علي أن البعثات المصرية بالخارج دائما ما تسعي إلي خدمة المواطن المصري الموجود بالخارج، لافتا إلي أن السفارات تقوم بواجبها في ضوء القوانين الأجنبية التي تحكم.



ولفت إلي أن جمهورية قبرص الشمالية المغتصبة من قبرص الأصلية بسبب التدخل التركي احتجزت الصيادين المصريين، مؤكدا علي أن مصر استطاعت بعلاقاتها المتميزة أن تفرج عن هؤلاء الصيادين، متابعا: «هذا دليل علي أن الدبلوماسية المصرية بخير».

