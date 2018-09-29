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أخبار البلد

البابا تواضروس يفتح الباب أمام الشباب لزيارة القدس

السبت 29/سبتمبر/2018 - 05:57 م
صدى البلد
مايكل سمير
عقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لقاءً مع شباب كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبوسيفين بمدينة بيلفيل، بولاية نيوچيرسي وأجرى معهم حديثًا مطولًا أجاب خلاله عن العديد من أسئلتهم.

وجاء السؤال للبابا تواضروس :هل السفر للقدس حرام ولا حلال؟

وأجاب البابا تواضروس:"مفيش "حرام" و"حلال" عندنا أصلًا. وفي عام ١٩٦٧م حصلت الحرب وحدثت النكسة وإسرائيل احتلت القدس ومن يومها مابقاش فيه زيارات وتجدد هذا الموقف في حبرية البابا شنودة، ولكن الكنيسة لها مدارس وكنائس ولنا مطران هناك.

وتابع:"القرن الـ ١٢ الميلادي كان الفلسطينيون عايشين على الزيارات التي مثلت مصدر دخل، ولما توقفت الزيارت حدثت مشكلة والرئيس أبومازن دعا المصريين لزيارة القدس لأن هذا يساعد الفلسطينيين، ولهذا السبب سألني البعض عن إمكانية زيارة القدس كهدية قدمها أبناؤهم لهم، فقلت لهم الكبار من ٩٠ سنة فما فوق يروحوا. وأنتم تقدروا تروحوا وتزوروا المطرانية القبطية هناك، وإحنا بنبعت رهبان وراهبات للزيارة هناك أيضًا.

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