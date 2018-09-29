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تعليم

عميد تجارة عين شمس يفتتح ندوة تعريفية عن برامج الشهادات المهنية بالكلية

السبت 29/سبتمبر/2018 - 07:38 م
صدى البلد
قسم التعليم
أكد الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس خلال الندوة التعريفية التي نظمتها وحدة الشهادات المهنية بالكلية أن سوق العمل في مصر والخارج لديه احتياج شديد لخريجي الشهادات المهنية سواء في مجالات ماجستير إدارة الإعمال MBA أو ماجستير المحاسبة MPA أو الدكتوراه في مجال إدارة الأعمال DBA.

وقال الدكتور خالد قدري إننا لدينا أكثر من سبعمائة طالب يدروسون ببرامج الشهادات المهنية بالكلية وأكدوا جميعا علي تطابق الدراسة بالشهادات المهنية مع الواقع العملي للمؤسسات والشركات بل وتساعد كثيرًا في تطوير أدائهم. 

وأضاف قدرى أنه من الممكن استكمال الدراسة بالنظام الأكاديمي بعد حصول الطالب علي هذه الشهادات ولكن بعد استيفاء المقررات والبحوث اللازمة وذلك عن طريق المجلس الاعلي للجامعات. 
في حين أكدت الدكتورة هيام وهبه أستاذ الاستثمار والتمويل ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أننا نقوم دائما بتطوير كل مجالات الدراسات العليا بالكلية سواء أكاديميا أو مهنيا بما يسهل من مهمة الطالب كثيرًا خاصة في التسجيل والبحث كما تحدث بالندوة بعض خريجى برامج والشهادات المهنية وعرضوا بعض الحالات العمليه ومدى استفادتهم لمثل هذه البرامج في تحقيق مسارهم الوظيفي. 

حضر الندوة الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس الجامعة السابق وأستاذ المحاسبة بالكلية. 

كما حضرها أيضا الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور عمرو خير الدين رئيس قسم إدارة الأعمال بالكلية والدكتور عاطف العوام والدكتور عبد الرحمن عليان والدكتور سعيد توفيق و منسقي البرامج الدكتورة ريم الالفي و الدكتور محمد الباز إضافة أيضا إلي عدد كبير من الأساتذة والخريجين.

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