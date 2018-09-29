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الوزراء: مدبولي يجتمع بمسئولي مجموعة سياحية عالمية ترغب في الاستثمار بمصر

السبت 29/سبتمبر/2018 - 08:58 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
كشف هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، أن اللقاء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع مسئولي مجموعة منتجعات وفنادق "نيكي بيتش" لرغبتهم في الاستثمار بمصر؛ لافتًا إلى أن "نيكي بيتش" هي مجموعة سياحية عالمية متخصصة في إنشاء المنتجعات والفنادق السياحية في أشهر المناطق السياحية بالعالم. 

وأوضح "يونس" في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة في مصر»، الذي يعرض على فضائية «الحياة»، مساء السبت: أن المسئولين بـ"نيكي بيتش" صرحوا قائلين: "هذا وقت الاستثمار السياحي في مصر"، مؤكدا أنه تم خلال الاجتماع التنسيق حول بدء العمل في مدينة العلمين الجديدة، لتكون منصة لاستقبال السياحة العالمية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن «رئيس الوزراء عرض على المسؤولين في المجموعة إنشاء الفنادق، على أن تتولى هي أعمال التسويق والإدارة».

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