عاصي الحلاني يشترك مع نجله الوليد في أغنية جديدة

يقوم الفنان اللبناني عاصي الحلاني في الوقت الحالي بتسجيل أغنية جديدة له، بمشاركة نجله الوليد كأول تجربه للوليد في عالم الغناء، وانتشرت صورة للأب والابن وهما داخل الاستوديو يقومان بتسجيل الأغنية.



وينتظر أن يظهر صوت الوليد عاصي الحلاني في الأغنية، ليرد كلمات الكورال مع والده الذي يغني كلمات الأغنية الأساسية، والتي لم يتم كشف موعد طرحها حتى الآن.



ويقوم الحلانى حاليا بالانتهاء من ألبومه الجديد تمهيدا لطرحه خلال الفترة القليلة القادمة وذلك بعدما ان قام بإحياء سلسلة حفلات غنائية ناجحة في الموسم الصيفى فى عدد من الدول العربية مثل تونس ولبنان.

