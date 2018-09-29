ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

عاصي الحلاني يشترك مع نجله الوليد في أغنية جديدة

السبت 29/سبتمبر/2018 - 08:52 م
صدى البلد
سعيد فراج
يقوم الفنان اللبناني عاصي الحلاني في الوقت الحالي بتسجيل أغنية جديدة له، بمشاركة نجله الوليد كأول تجربه للوليد في عالم الغناء، وانتشرت صورة للأب والابن وهما داخل الاستوديو يقومان بتسجيل الأغنية.

وينتظر أن يظهر صوت الوليد عاصي الحلاني في الأغنية، ليرد كلمات الكورال مع والده الذي يغني كلمات الأغنية الأساسية، والتي لم يتم كشف موعد طرحها حتى الآن.

ويقوم الحلانى حاليا بالانتهاء من ألبومه الجديد تمهيدا لطرحه خلال الفترة القليلة القادمة وذلك بعدما ان قام بإحياء سلسلة حفلات غنائية ناجحة في الموسم الصيفى فى عدد من الدول العربية مثل تونس ولبنان.
عاصي الحلاني يشترك مع نجله الوليد في أغنية جديدة

ترشيحاتنا

الجونة السينمائي ينعى الصحفية هند موسى بعد رحيلها في حادث أليم

أحمد موسى: مصر منعت الغاز القطري من الوصول إلى أوروبا.. فيديو

سر زيارة أمير قطر إلى 4 دول لاتينية

ماذا قال نتنياهو عن إعلان ترامب حل الدولتين؟

خبير يطالب مستخدمي فيسبوك بحذف صورهم وتغيير كلمة السر

محمد صلاح يجبر يورجن كلوب على تغييره خلال مباراة ليفربول وتشيلسي

أمين الفتوى يوضح حكم تركيب الرموش الصناعية

شاهد .. محمد صلاح يهدر فرصة التعادل لـ ليفربول أمام تشيلسي

فى ذكرى رحليه.. أشهر مقولات الزعيم الراحل جمال عبد الناصر

طرح أكثر من 20 خدمة حكومية على الموبايل منتصف 2019

عم سعيد.. قصة عامل نظافة يحترف 3 لغات ويترجم الشعر.. فيديو

دورتموند يقلب تأخره أمام ليفركوزن لفوز ويعتلي صدارة البوندسليجا.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاصفة البحر المتوسط تضرب تركيا واليونان.. صور

وزير الصناعة يتفقد جناح شنايدر إلكتريك مصر بمعرض أوتوماك فورميلا.. صور

أتيليه أون لاين.. ملاذ طلبة الجامعات للهروب من ارتفاع أسعار الملابس

لقاء سويدان تظهر بواقي للرقبة في عقد قران ابنة صلاح عبد الله.. صور

مدبولى: نستهدف تنفيذ 50 ألف غرفة فندقية بالعلمين الجديدة.. صور

فيديو

أحمد موسى: سيبوا الأهلي في حاله.. وكل واحد يخليه في ناديه.. فيديو
الأهلي: طوابير التصويت على اللائحة كانت ممتدة حتى كوبري قصر النيل .. فيديو
ترتيب الدوري الإنجليزي .. مانشستر سيتي في الصدارة وليفربول وصيفا
أحمد موسى مشيدا بـ كوبري طما: كأنك ماشي في مصر الجديدة .. فيديو
يورجن كلوب يصالح محمد صلاح خلال مباراة تشيلسي بهذه الطريقة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟