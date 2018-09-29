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هاني يونس: بروتوكول بين الإسكان وشركة كبرى لإنشاء وتشغيل فندق عالمي بالعلمين

السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:46 م
صدى البلد
أسامة علي
قال هانى يونس، المستشار الاعلامى لمجلس الوزراء، إن الساحل الشمالى أصبح مقصداً سياحياً عالمياً، مؤكدًا أن إقبال المصريين كبير للغاية للحجز فى مدينة العلمين الجديدة.

وأضاف "يونس" خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "الاولى"، أن عدداً من الفنادق الخارجية الكبرى أقبلت على عقد بروتوكولات لتشغيل عدد من الفنادق، موضحا أن شركة الفنادق الكبرى التى التقى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، مسئوليها أعلنت عن رغبتها فى تشغيل عدد من المناطق السياحية.

وتابع: "فى نهاية اجتماع اليوم تم الاتفاق على الشراكة بين وزارة الاسكان والشركة العالمية على فندق سياحى يتم إنشاؤه وتجهيزه بواسطة وزارة الإسكان بينما تتولى الشركة التشغيل والترويج والإدارة للفندق كمرحلة أولى.

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