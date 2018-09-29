ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

مي عبد الحميد:فرض ضرائب على الوحدات السكنية يهدف للاستفادة منها

السبت 29/سبتمبر/2018 - 11:16 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آمنة عبدالعظيم
قالت مى عبدالحميد رئيس صندوق التمويل العقارى، أن هناك نحو 10 ملايين وحدة سكنية مغلقة وغير مستغلة حسب آخر تعداد قام به الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضحت عبدالحميد، أن قيمة هذه الوحدات تصل إلى نحو 10 تريليون جنيه مصرى، وهذه الثروة الضخمة يجب أن يتم استغلالها بصورة جيدة خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن أى مقترح لفرض رسوم أو ضرائب على الوحدات السكنية المغلقة يهدف بالأساس لدفع أصحابها لاستخدامها والاستفادة منها كثروة مما يدفع عجلة التنمية ويساهم فى تنشيط الاقتصاد، وأى مقترح بفرض ضريبة سيتم دراسته جيدا ويتوافق حوله المجتمع سيكون خطوة إيجابية لاستخدام ثروة كبيرة لصالح المجتمع.

ترشيحاتنا

محمد صلاح يجبر يورجن كلوب على تغييره خلال مباراة ليفربول وتشيلسي

خبير يطالب مستخدمي فيسبوك بحذف صورهم وتغيير كلمة السر

الزراعة ترفض كشف المتسبب في أزمة تقاوي الطماطم.. مش هنعلن على الهواء

ياسمين صبري وعمرو الليثي ينعيان الصحفية هند موسى

ستوريدج يتعادل لـ ليفربول بهدف عالمي أمام تشيلسي.. فيديو

نجم برشلونة يحذر : لا يمكن الاعتماد على ميسي لفعل كل شيء

وزير الخارجية البحريني يقتبس من كلمة الرئيس السيسي في الأمم المتحدة

اللجنة الأولمبية توضح كيفية تطبيق عقوبة الإيقاف ضد مرتضى منصور

شيكارة ذرة للفائز.. ماراثون للحمير في الجيزة .. صور

صائد الهاكرز يكشف حقيقة علاقة مصر باختراق الـ فيس بوك.. فيديو

شاهد .. محمد صلاح يهدر فرصة التعادل لـ ليفربول أمام تشيلسي

ليفربول يقتنص تعادلا مستحقا من تشيلسي بعد خروج محمد صلاح.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البابا تواضروس يقدم هدايا تذكارية لقيادات مدينة بيسكاتاواي.. صور

ريال مدريد يصفع إسرائيل ويستضيف عهد التميمي في البيرنابيو.. صور

مشاهد وآثار مدمرة لتسونامي الإندونيسي.. فيديو وصور

عاصفة البحر المتوسط تضرب تركيا واليونان.. صور

وزير الصناعة يتفقد جناح شنايدر إلكتريك مصر بمعرض أوتوماك فورميلا.. صور

فيديو

وزير البترول : لا يستطيع أحد منع مصر من تنفيذ خط الغاز مع قبرص .. فيديو
وزير البترول يوجه رسالة هامة للمواطنين ويزف بشرى للوادى الجديد..فيديو
الملا: طرح أول مزايدة عالمية للتنقيب في البحر الأحمر قبل نهاية العام..فيديو
السكة الحديد: وقف العامل 6 أشهر حال ثبوت تعاطيه المواد المخدرة..فيديو
توفير 1.5 مليار دولار بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟