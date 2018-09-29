مي عبد الحميد:فرض ضرائب على الوحدات السكنية يهدف للاستفادة منها

قالت مى عبدالحميد رئيس صندوق التمويل العقارى، أن هناك نحو 10 ملايين وحدة سكنية مغلقة وغير مستغلة حسب آخر تعداد قام به الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.



وأوضحت عبدالحميد، أن قيمة هذه الوحدات تصل إلى نحو 10 تريليون جنيه مصرى، وهذه الثروة الضخمة يجب أن يتم استغلالها بصورة جيدة خلال الفترة المقبلة.



وأضافت أن أى مقترح لفرض رسوم أو ضرائب على الوحدات السكنية المغلقة يهدف بالأساس لدفع أصحابها لاستخدامها والاستفادة منها كثروة مما يدفع عجلة التنمية ويساهم فى تنشيط الاقتصاد، وأى مقترح بفرض ضريبة سيتم دراسته جيدا ويتوافق حوله المجتمع سيكون خطوة إيجابية لاستخدام ثروة كبيرة لصالح المجتمع.