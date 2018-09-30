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كثافات مرورية على أغلب الطرق والمحاور.. فيديو

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 09:17 ص
أرشيفية
أرشيفية
مي فهمي
أفاد الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، أن هناك ارتفاعا ملحوظا في الكثافات المرورية على الطريق الدائري ومداخل القاهرة، مشيرا إلى وجود كثافات على الطريق الدائري للقادم من أعلى الزراعي باتجاه السلام، وأحجامًا مرتفعة أعلى البساتين المتجه إلى القاهرة الجديدة.

وأضاف "الشربيني" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم، الأحد، أن هناك كثافات للقادم من الأقاليم باتجاه الدائري، لافتا إلى وجود أحجام حركة مرتفعة على محور 26 يوليو للقادم من أكتوبر باتجاه ميدان لبنان، والطريق الآخر يشهد سيولة مرورية تامة، ناصحا باستخدام الطرق البديلة سواء محور روض الفرج أو طريق الواحات والمحور ومنهم إلى الدائري.

ونوه بوجود كثافات على كوبري 6 أكتوبر، أما محور صلاح سالم فيعمل بشكل جيد حتى مناطق العروبة.

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