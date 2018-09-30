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أخبار البلد

مايا مرسي: نخوض حرباً لا تقل شراسة عن حرب أكتوبر

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:24 م
صدى البلد
فاطمة رضا
وجهت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، التهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 45 لحرب أكتوبر المجيدة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، خلال ندوة "المرأة المصرية.. الأمن القومي"، اليوم الأحد، على أن مصر تخوض حربا ضد الإرهاب واعداء الإنسانية، وهي حرب لا تقل شراسة عن حرب أكتوبر.

ووجهت رئيسة المجلس التحية لجيش مصر العظيم، مضيفة "نفقد كل يوم شهيد باسل في الحرب ضد الإرهاب".

كما وجهت الدكتورة مايا مرسي التحية لكل امرأة مصرية تساند وطنها، مؤكدة على أن المرأة المصرية صانعة للسلام باصرار لا يعرف الخوف فداء للوطن.

واشارت الى أن دور المراة المصرية امتد إلى مشاركتها في كافة الاستحقاقات المصرية بعد ثورة يناير، مؤكدة على الدور الاصيل للمرأة المصرية في حماية الأمن القومي المصري.

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