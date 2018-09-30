مايا مرسي: نخوض حرباً لا تقل شراسة عن حرب أكتوبر

وجهت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، التهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 45 لحرب أكتوبر المجيدة.





وأكدت الدكتورة مايا مرسي، خلال ندوة "المرأة المصرية.. الأمن القومي"، اليوم الأحد، على أن مصر تخوض حربا ضد الإرهاب واعداء الإنسانية، وهي حرب لا تقل شراسة عن حرب أكتوبر.





ووجهت رئيسة المجلس التحية لجيش مصر العظيم، مضيفة "نفقد كل يوم شهيد باسل في الحرب ضد الإرهاب".





كما وجهت الدكتورة مايا مرسي التحية لكل امرأة مصرية تساند وطنها، مؤكدة على أن المرأة المصرية صانعة للسلام باصرار لا يعرف الخوف فداء للوطن.



