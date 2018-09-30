رسميا.. الفرنسي جيرار مديرا فنيا للوداد المغربي

أعلن الوداد البيضاوي المغربي، اليوم الأحد تعين الفرنسي ريني جيرار، مدربًا جديدًا للفريق، خلفًا لعبد الهادي السكتيوي، بعد الفشل في الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.



ودرب جيرار، 64 عامًا، عدة أندية في فرنسا مثل مونبلييه، وليل، ونانت، وستراسبورج بجانب منتخب الشباب، والناشئين في بلاده، ورغم التأهل لدور 16 بكأس العرب، لم يتخطى الوداد أحزان الخروج من دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا أمام وفاق سطيف الجزائري، الأسبوع الماضي.



وخسر الوداد (0-1) ذهابًا في الجزائر، وفشل في تعويض التأخر أمام أكثر من 42 ألف مشجع في الدار البيضاء ليتعادل مع منافسه بدون أهداف.



وتفوق الوداد بركلات الترجيح على أهلي طرابلس يوم الجمعة، ليتقدم في كأس العرب بآخر مهمة السكتيوي مع الفريق الذي خاض مباراة واحدة بدوري المحترفين المغربي في الموسم الجديد، وخسرها أمام أولمبيك آسفي.

