ضبط شخص هارب من تنفيذ أحكام بلغت عقوبتها ١١٥ سنة

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط هارب من تنفيذ 128 حكما قضائيا فى قضايا متنوعة.



وأكدت معلومات وتحريات مباحث تنفيذ الأحكام تواجد المدعو "محمد. ك"، صاحب صيدلية بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، صادر ضده 128 حكما قضائيا فى قضايا "شيكات، نصب، تبديد" بمنطقة النزهة الجديدة بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة.



تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده.



يشار إلى أن إجمالى العقوبات المحكوم بها على المذكور بلغت 115 سنة، وإجمالى مديونية 5 ملايين جنيه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط جميع الخارجين على القانون، خاصةً الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ.

