وزيرا الشباب والتعليم يلتقيان المشاركين فى الملتقى العربي الأول لذوى الاحتياجات

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الشباب المشاركين فى الملتقى العربي الأول لمدارس ذوى الاحتياجات الخاصة والدمج المقام بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء فى الفترة من 1 حتى 4 أكتوبر 2018.



وشهد الوزيران تدريبات الشباب المشاركين بالملتقى والمقيمين بمدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ استعدادا لحفل الافتتاح المقرر له غد، الاثنين، حيث تمت زيارة مجموعة من ورش العمل التدريبية فى مجالات الرسم والفنون والموسيقى والغناء.



كما قام وزير الشباب والرياضة ووزير التربية والتعليم ومحافظ جنوب سيناء، بمتابعة مباراة كرة القدم الخماسية التى أقامها المشاركون فى الصالة المغطاة بمدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ، وحرصت الوفود العربية المشاركة على التقاط مجموعة من الصور التذكارية مع وزيرى الشباب والرياضة والتربية والتعليم.



وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالمستوى المتميز والإبداعات الفنية للشباب المشاركين بالملتقى العربي الأول لمدارس ذوى الاحتياجات الخاصة والدمج، مرحبًا بمشاركة الوفود العربية بالملتقى، متمنيا تنظيم المؤتمر بشكل سنوى خلال الأعوام المقبلة.