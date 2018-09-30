ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

وزيرا الشباب والتعليم يلتقيان المشاركين فى الملتقى العربي الأول لذوى الاحتياجات

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:37 م
صدى البلد
ريهام بكير
التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الشباب المشاركين فى الملتقى العربي الأول لمدارس ذوى الاحتياجات الخاصة والدمج المقام بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء فى الفترة من 1 حتى 4 أكتوبر 2018.

وشهد الوزيران تدريبات الشباب المشاركين بالملتقى والمقيمين بمدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ استعدادا لحفل الافتتاح المقرر له غد، الاثنين، حيث تمت زيارة مجموعة من ورش العمل التدريبية فى مجالات الرسم والفنون والموسيقى والغناء.

كما قام وزير الشباب والرياضة ووزير التربية والتعليم ومحافظ جنوب سيناء، بمتابعة مباراة كرة القدم الخماسية التى أقامها المشاركون فى الصالة المغطاة بمدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ، وحرصت الوفود العربية المشاركة على التقاط مجموعة من الصور التذكارية مع وزيرى الشباب والرياضة والتربية والتعليم.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالمستوى المتميز والإبداعات الفنية للشباب المشاركين بالملتقى العربي الأول لمدارس ذوى الاحتياجات الخاصة والدمج، مرحبًا بمشاركة الوفود العربية بالملتقى، متمنيا تنظيم المؤتمر بشكل سنوى خلال الأعوام المقبلة.
وزيرا الشباب والتعليم يلتقيان المشاركين فى الملتقى العربي الأول لذوى الاحتياجات
وزيرا الشباب والتعليم يلتقيان المشاركين فى الملتقى العربي الأول لذوى الاحتياجات
وزيرا الشباب والتعليم يلتقيان المشاركين فى الملتقى العربي الأول لذوى الاحتياجات
وزيرا الشباب والتعليم يلتقيان المشاركين فى الملتقى العربي الأول لذوى الاحتياجات
وزيرا الشباب والتعليم يلتقيان المشاركين فى الملتقى العربي الأول لذوى الاحتياجات
وزيرا الشباب والتعليم يلتقيان المشاركين فى الملتقى العربي الأول لذوى الاحتياجات

ترشيحاتنا

أجويرو يعمق جراح جوارديولا قبل مواجهة ليفربول

شامبو وبلسم ماركات شهيرة .. ضبط مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص بالقليوبية

الفيفا تبحث معاقبة ميسي وكريستيانو

والدة قتيل السلام: بلطجي ذبح ابني لمحاولته إنقاذ فتاتين من الاغتصاب.. الجيران: كان طيب وراجل شهم.. والمتهم وقف على الجثة وردد: خلصت عليك يا جدع.. فيديو وصور

دينا الشربينى تتصدر تويتر بعد سفرها مع عمرو دياب لنيويورك

تأجيل محاكمة المتهمين في أحداث مكتب الإرشاد لـ 7 أكتوبر للمرافعة .. صور

مشاهد كارثية.. إعصار ترامي القوي يدمر اليابان.. فيديو

صدمة لأمريكا.. تحطم أغلى مقاتلة في أول غارة

رئيس هيئة الأرصاد يحذر السائقين من الشبورة على الطرق السريعة

منتجى الدواجن: مذكرة للمالية والزراعة للعدول عن ضريبة مدخلات الإنتاج

موظف يكتم أنفاس زوجته وطفلته الرضيعة بالإسكندرية

النجوم يرفعون شعار الصداقة خير من الزواج.. الحب والمودة يجمع شيرين رضا وعمرو دياب.. نادية الجندي ومحمد مختار أصحاب.. وعلاقة غادة عبد الرازق ومحمد فودة تفوق الحياة الزوجية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف لوحتين من الحجر الرملي بمعبد كوم أمبو في أسوان.. صور

لجنة اليونسكو تزور دير سانت كاترين واختيار مكتب دائم لها بالمحمية.. صور

محافظ الدقهلية يزور مصابي حادث البرامون بالمستشفى العام

افتتاح عالمي لمبادرة القضاء على فيروس سي بحضور الرئيس السيسي منتصف أكتوبر .. صور

وزيرة الصحة: بيانات المواطنين مؤمنة تماماً ولا يمكن اختراقها .. صور

فيديو

وزيرة الصحة تعلن عن المبادرة الخاصة بالرعاية المركزة والحضانات والطوارئ
وزير التنمية المحلية: مبادرة القضاء على فيروس سي الأضخم على مستوى العالم
وزيرة الصحة تكشف تفاصيل مبادرة القضاء على فيروس سي
وزارة الصحة: غدا بدء الحملة القومية للقضاء على فيروس سي.. فيديو
أستاذ علم النفس: هوس السيلفي كإدمان المخدرات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟