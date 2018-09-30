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رياضة

الصحف الإنجليزية تتوقع إقالة مورينيو من مانشستر يوناتيد

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 03:57 م
مورينيو
مورينيو
عمرو الحلوانى
كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأحد، عن توقعات بإقالة البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد قريبا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن موظفي مانشستر يونايتد يتحدثون بشكل علني عن إمكانية إقالة البرتغالي في أقرب وقت ممكن.

وأشارت إلى أن الموظفين داخل أسوار أولد ترافورد، يعتقدون أن الخسارة الأخيرة يوم أمس أمام وست هام يونايتد في الدوري، قد تقرب مورينيو من الرحيل عن مسرح الأحلام.

وأكدت أن مورينيو ربما لن يكون مدربًا لمانشستر يونايتد، عندما يستضيف الفريق خصمه يوفنتوس، في دوري أبطال أوروبا، أواخر الشهر القادم.

وبهزيمة أمس، يكون مانشستر يونايتد قاد عادل أسوأ انطلاقة له في مسابقة البريميرليج، بعد مرور سبع جولات.

وتمكن الفريق من جمع 10 نقاط، وهو نفس عدد نقاطه في موسم 2013-2014 بعد 7 مباريات، تحت قيادة المدرب الاسبق دافيد مويس.

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