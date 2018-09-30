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تعليم

رئيس جامعة الأزهر: مستعدون لتوفير الأطباء للتأمين الصحي بالصعيد

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 05:33 م
صدى البلد
محمد شحتة
أكد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، استعداد الجامعة للتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحى، فى توفير الكوادر الطبية اللازمة لتغطية احتياجات المستشفيات التابعة للهيئة بالصعيد؛ بما يُسهم فى علاج المرضى وتخفيف آلامهم.

وكلف المحرصاوى - فى اجتماعه مع وفد من الهيئة العامة للتأمين الصحى بمقر الأمانة العامة المساعدة لفرع جامعة الأزهر بأسيوط، الدكتور أسامة عبدالرؤوف، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلى، والدكتور مصطفى عبده شتات عميد طب الأزهر للبنين بأسيوط، بالتنسيق مع المسئولين المختصين بالتأمين الصحى لبحث احتياجات المستشفيات التابعة لهم، من الكوادر الطبية، وعرض مشروع متكامل للتعاون بين الجانبين حتى يتسنى اتخاذ مايلزم بما يخدم المرضى.

وأشار إلى حرص جامعة الأزهر على الإسهام الفعَّال فى أى مشروعات تُنفذها الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتوفير الرعاية الطبية المتميزة من خلال مستشفياتها الجامعية والتعليمية، موضحًا أن مستشفيات جامعة الأزهر شاركت بفاعلية فى المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم انتظار الحالات الحرجة.

كان وفد التأمين الصحى، قد طالب، خلال الاجتماع، بأن تُوفر جامعة الأزهر بأسيوط الكوادر الطبية لمستشفى التأمين الصحى بقنا؛ خدمة للمرضى، من خلال إعداد مشروع بروتوكول للتعاون بين الهيئة، والجامعة.

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