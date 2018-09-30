بورصة السعودية ترتفع بدعم صعود النفط وزيادة الإنفاق الحكومي

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 1.3 في المئة اليوم الأحد، مسجلا أعلى مستوى إغلاق له فيما يزيد على شهر، بدعم من صعود أسعار النفط وخطط المملكة الرامية لزيادة الإنفاق الحكومي.



وأغلق المؤشر السعودي عند 7999.5 نقطة، مسجلا أعلى مستوياته منذ 29 أغسطس، مع صعود سهم عملاق البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.5 في المئة، وسهم رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) 2.6 في المئة. وحققت أسهم البنوك أيضا مكاسب، إذ ارتفع سهم مصرف الراجحي نحو اثنين في المئة بينما زاد سهم مجموعة سامبا المالية 1.1 في المئة.



وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت واحدا في المئة يوم الجمعة لتبلغ عند التسوية 82.72 دولار للبرميل، بعدما سجلت أعلى مستوياتها أثناء الجلسة عند 82.87 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ العاشر من نوفمبر تشرين الثاني 2014، وصعد خام برنت بنحو أربعة في المئة في الربع الثالث من العام.



وأظهرت أرقام نشرتها وزارة المالية السعودية اليوم الأحد أن حكومة المملكة تهدف إلى زيادة الإنفاق بما يزيد على سبعة في المئة العام القادم في مسعى لدعم النمو الاقتصادي الضعيف، بينما تواصل تقليص عجز الميزانية تدريجيا، وزاد مؤشر بورصة قطر 0.3 في المئة، مدعوما بصعود سهم صناعات قطر بما يزيد على 2.2 في المئة.



وتحقق الأسهم في الدول المنتجة للنفط أداء قويا مع صعود أسعار الخام لأعلى مستوياتها في أربع سنوات، في الوقت الذي انخفضت فيه صادرات إيران النفطية جراء العقوبات الأمريكية على طهران.



وفي الكويت، استقر مؤشر السوق الأول اليوم. وارتفع المؤشر نحو تسعة في المئة في الربع الحالي، وزاد مؤشر سوق دبي 0.3 في المئة مدعوما بصعود سهم أرابتك للبناء 2.6 في المئة. وارتفع السهم منذ أعلنت الشركة عن فوز كونسورتيوم يضم وحدة تابعة لها بعقد قيمته 3.2 مليار درهم (871 مليون دولار) في وقت سابق هذا الشهر.



وارتفع سهم داماك العقارية 2.5 في المئة قبل معرض عقاري هذا الأسبوع، والمتوقع أن تطرح فيه الشركة معروضات جديدة، وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 في المئة بسبب تراجع سهم بنك أبوظبي الأول 0.7 في المئة، لكن سهم بنك الشارقة أغلق مرتفعا 1.9 في المئة بفعل حديث عن اندماج.



وفي الأسبوع الماضي، ذكرت رويترز نقلا عن مصادر مطلعة إن حكومة الشارقة تدرس اندماجا محتملا بين بنك الشارقة وبنك الاستثمار والبنك العربي المتحد، قد يتمخض عن كيان جديد بأصول قيمتها نحو 66.2 مليار درهم (18 مليار دولار)، وصعد سهم دانة غاز أيضا 2.6 في المئة.



وأغلق سهم ريم للاستثمار، التي أُدرجت اليوم الأحد في السوق الثانوية، عند 14 درهما (3.81 دولار) بعدما سجل 16 درهما في أوائل التعاملات، وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق المصرية مستقرا، لكن سهم القلعة القابضة ارتفع أربعة في المئة بعدما سجلت شركة الاستثمار المباشر ربحا صافيا في الربع الثاني من العام، مقابل خسارة صافية قبل عام.



وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:



- السعودية.. ارتفع المؤشر 1.2 في المئة إلى 7999.5 نقطة.



- دبي.. زاد المؤشر 0.3 في المئة إلى 2835 نقطة.



- أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.3 في المئة إلى 4935 نقطة.



- قطر.. صعد المؤشر 0.3 في المئة إلى 9813 نقطة.



- الكويت.. استقر المؤشر عند 5344 نقطة.



- البحرين.. انخفض المؤشر 0.8 في المئة إلى 1339 نقطة.



- سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.4 في المئة إلى 4544 نقطة.



- مصر.. استقر المؤشر عند 14623 نقطة.