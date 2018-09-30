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رياضة

كاكا مطلوب في القسم الثالث بالدوري الإيطالي

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 07:17 م
كاكا
كاكا
حسن العمدة
كشفت تقارير صحفية، عن سعي إدارة أحد أندية الدرجة الثالثة الإيطالية للتعاقد مع البرازيلي ريكاردو كاكا، نجم ميلان وريال مدريد الأسبق.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن نادي مونزا، يسعى للحصول على خدمات كاكا، وإعادته لملاعب كرة القدم مرة أخرى.

وأشار الموقع، إلى أن مونزا هو النادي الذي اشتراه مالك ميلان السابق، سيلفيو برلسكوني ومساعده جالياني، وهو مشروع يعتبره الكثيرون في إيطاليا مشابهًا لما حدث مع ميلان في الماضي.

ويرى برلسكوني، أن الصفقة ستكون مفيدة جدًا على الجانب التسويقي للنادي، حيث سيساهم كاكا في زيادة بيع قمصان الفريق، وسيضيف الكثير من خبراته.

يُذكر أن كاكا، شغل مؤخرا منصبا إداريًا في نادي ميلان، ولم يتم الكشف حتى الآن عن موقفه النهائي.

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