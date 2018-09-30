استمع إلى أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد

طرح المطرب عمرو دياب، جميع أغاني الألبوم الجديد "كل حياتى" وذلك عبر تطبيق SoundCloud، وذلك بعد تم طرحه منذ قليل بشكل حصرى على إحدى شركات المحمول الراعية للألبوم.





ويضم الألبوم 13 أغنية من بينها "يا ساحر، يتعلموا، هدد، باين حبيت، مع مارشيمولى".





يذكر أن عمرو دياب طرح منذ فترة عددًا من أغانى الألبوم بشكل سينجل منها "هدد" و"ده لو اتساب" و"تعالى" و"كل حياتى" و"يتعلموا".



