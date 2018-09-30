ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

استمع إلى أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 08:51 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
طرح المطرب عمرو دياب، جميع أغاني الألبوم الجديد "كل حياتى" وذلك عبر تطبيق SoundCloud، وذلك بعد تم طرحه منذ قليل بشكل حصرى على إحدى شركات المحمول الراعية للألبوم. 

ويضم الألبوم 13 أغنية من بينها "يا ساحر، يتعلموا، هدد، باين حبيت، مع مارشيمولى".

يذكر أن عمرو دياب طرح منذ فترة عددًا من أغانى الألبوم بشكل سينجل منها "هدد" و"ده لو اتساب" و"تعالى" و"كل حياتى" و"يتعلموا".

ويتعاون عمرو دياب في ألبوم "كل حياتي"، مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم: أيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ونادر عبدالله، وخالد تاج الدين، وعمرو مصطفى، ومحمد رحيم، ووليد سعد، ومحمد يحيى، وطارق مدكور، ونادر حمدي.

ترشيحاتنا

أحمد موسى: الشركة القومية للأسمنت تحولت إلى عزبة.. فيديو

تفاصيل ربط فتاة في تروسيكل والاعتداء عليها بالضرب ببورسعيد

سحر نصر: الصعيد الأعلى تأسيسا للشركات خلال العام المالي الماضي

أول تعليق من وزير الخارجية البحريني على لقائه مع نظيره السوري

22 لاعبا في قائمة الأهلي استعدادا لوفاق سطيف

مصدر أمنى: الزوج وراء قتل زوجته بميت غمر بسبب طمعه فى أموالها

علي جمعة: نوعان فقط من الفاكهة عليهما زكاة

بسبب لعب العيال.. مصرع طفل سقط من الطابق التاسع بشبرا الخيمة

عمرو عبد الحميد: الرئيس السيسي قام بنشاط غير عادي بالأمم المتحدة

الأرصاد : برق ورعد وأمطار على جنوب البلاد

هل وهب ثواب تلاوة القرآن للميت يحرم القارئ من الأجر؟.. فيديو

مختار يكشف حقيقة تفاوض الإنتاج الحربي لضم عصام الحضرى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

15 فتاة يتنافسن في مسابقة ملكة جمال لبنان 2018 ..صور

أغرب صيحات 2019 في أسابيع الموضة العالمية.. صور

البريطانيون يروجون لمنتدى شباب العالم 2018 بشرم الشيخ .. صور

لفتة إنسانية من محافظ المنوفية تجاه زوجين كفيفين..بالفيديو و الصور

استجابة لصدى البلد : شركة الصرف الصحي بالقاهرة تسحب المياه من شارع الخارجة بالمطرية .. صور

فيديو

أحمد موسى يدعو المواطنين بالتجاوب مع مبادرة القضاء على فيروس سي
صندوق الإسكان: طرح 120 ألف شقة ضمن الإعلان العاشر
أحمد موسى: متوسط الرواتب في القومية للأسمنت 12 ألف جنيه ..فيديو
عمرو عبد الحميد: الرئيس السيسي قام بنشاط غير عادي بالأمم المتحدة
نانسي عجرم وراغب علامة ونادين نجيم يتألقون فى حفل ملكة جمال لبنان .. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟