ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الحرس الثورى يستهدف سوريا بصواريخ باليستية انتقاما لهجوم الأهواز

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 06:20 ص
صدى البلد
طارق موسى
أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم، استهدافه جماعات إرهابية في شرق الفرات بسوريا بصواريخ باليستية وذلك انتقاما لهجوم الأهواز.

ونقلا عن مراسل "روسيا اليوم" في طهران عن الحرس الثوري، أن الهجوم أسفر عن مقتل وجرح قياديين وعناصر في تلك المجموعات.

وقال الحرس الثوري، إن العملية نفذت الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، بصواريخ باليستية "أرض-أرض" من طراز "ذو الفقار" مداها 700 كم و "قيام" مداها 800 كم.

ذكرت وكالة فارس أن الصواريخ أطلقت من مدينة كرمانشاه غربي ايران وأصابت أهدافها بدقة في مدينة البوكمال شرق الفرات بعد عبورها أجواء مدينة تكريت العراقية.

وخلّف هجوم شنه مسلحون في 22 الشهر الجاري، استهدف عرضا عسريا في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران، عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحرس الثوري الإيراني والمدنيين.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي تطلق فيها إيران صواريخ باليستية خارج حدودها منذ حربها مع العراق.

المرة الأولى كانت في دير الزور ردا على الهجوم الذي استهدف البرلمان وضريح الخميني، والمرة الثانية في كردستان العراق استهدفت مقار الحزب الكردستاني الإيراني، ردا على هجوم له في مريوان غرب البلاد.

ترشيحاتنا

مختار مختار يتحدث عن مباراة الأهلي ووفاق سطيف ويحذر من أمر وحيد.. فيديو

بريطانيا تتوعد روسيا حال ترويع المواطنين

وائل جمعة ينعى صفوت عبد الحليم برسالة مؤثرة

حكم من نذر صوم الإثنين والخميس دائمًا ثم عجز

الوادي الجديد تستعد للاحتفال بعيدها القومي.. افتتاح 10 مشروعات خدمية تتضمن محطة الاستزراع السمكي والموقف الإقليمي.. ووضع حجر أساس 5 أخرى

رحل في صمت.. صفوت عبد الحليم المايسترو الصغير.. حصل على 50 جنيها بسبب إنذار

حنفي: زيادة عدد التأشيرات للمصريين بالسعودية للعاملين بمجال المقاولات

أمين الفتوى يوضح حكم تشمير الرجل لأكمامه أثناء صلاة الفجر

هاني حتحوت: إيهاب جلال يعود للدوري المصري مدربا لهذا النادي.. فيديو

مقدمة حفل ملكة جمال لبنان تشعل الجدل على السوشيال ميديا

ننشر تفاصيل وفاة صفوت عبد الحليم نجم الأهلي السابق

مهندسة ري تطهر ترعة بالمنوفية وتلقي مخلفاتها أمام مدرسة والأهالي تستغيث

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقدمة حفل ملكة جمال لبنان تشعل الجدل على السوشيال ميديا

مايا رعيدي تفوز بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018 .. صور

شاهد.. مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل ملكة جمال لبنان

نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة بملكة جمال لبنان 2018

مهندسة ري تطهر ترعة بالمنوفية وتلقي مخلفاتها أمام مدرسة والأهالي تستغيث

فيديو

المشرف على المتحف المصرى الكبير: هو الأكبر عالميا .. فيديو
مشرف المتحف المصري الكبير: لدينا 44 ألف قطعة أثرية للترميم استعدادا للافتتاح
أستاذ طاقة: تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز من أهم عوامل جذب الاستثمار
ننشر اللقطات الأولى لمنزل الراحل صفوت عبد الحليم عقب نشوب حريق به .. فيديو
طرح البرومو الدعائي لفيلم Titans

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟