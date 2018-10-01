الحرس الثورى يستهدف سوريا بصواريخ باليستية انتقاما لهجوم الأهواز

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم، استهدافه جماعات إرهابية في شرق الفرات بسوريا بصواريخ باليستية وذلك انتقاما لهجوم الأهواز.



ونقلا عن مراسل "روسيا اليوم" في طهران عن الحرس الثوري، أن الهجوم أسفر عن مقتل وجرح قياديين وعناصر في تلك المجموعات.



وقال الحرس الثوري، إن العملية نفذت الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، بصواريخ باليستية "أرض-أرض" من طراز "ذو الفقار" مداها 700 كم و "قيام" مداها 800 كم.



ذكرت وكالة فارس أن الصواريخ أطلقت من مدينة كرمانشاه غربي ايران وأصابت أهدافها بدقة في مدينة البوكمال شرق الفرات بعد عبورها أجواء مدينة تكريت العراقية.



وخلّف هجوم شنه مسلحون في 22 الشهر الجاري، استهدف عرضا عسريا في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران، عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحرس الثوري الإيراني والمدنيين.



جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي تطلق فيها إيران صواريخ باليستية خارج حدودها منذ حربها مع العراق.



المرة الأولى كانت في دير الزور ردا على الهجوم الذي استهدف البرلمان وضريح الخميني، والمرة الثانية في كردستان العراق استهدفت مقار الحزب الكردستاني الإيراني، ردا على هجوم له في مريوان غرب البلاد.



