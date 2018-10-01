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حوادث

ضبط 68 طن أرز شعير للاتجار بها في السوق السوداء بالبحيرة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:18 ص
ًصورة أرشيفية -
ًصورة أرشيفية -
جمالات الدمنهورى
شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة تحت إشراف اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن، وبمشاركة مديرية التموين والتجارة الداخلية بتوجيهات المهندس كمال راشد، حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والتصدي لتجار السوق السوداء ومهربى السلع الغذائية الأساسية.

أسفرت الحملة عن ضبط كل من "مخلص م ق" 50 سنة، تاجر حبوب ومقيم قرية الأبعادية / مركز دمنهور، لحيازته وتخزينه 30 طن أرز شعير، بدون ترخيص بذات الناحية وحبسها عن التداول بالأسواق لإعادة بيعها بالسوق السوداء أو تصديرها في أوقات أخرى، مستفيدًا من فارق الأسعار ومحققًا أرباحا غير مشروعة.

كما تم ضبط "أحمد ع ا" 60 سنة، تاجر حبوب ومقيم بقرية بركة غطاس بمركز أبوحمص لحيازته وتخزينه 12.400 طن أرز شعير بالمخزن الخاص به (بدون ترخيص) بذات الناحية وحبسها عن التداول بالأسواق لإعاده بيعها بالسوق السوداء أو تصديرها في أوقات أخرى مستفيدًا من فارق الأسعار محققًا أرباح غير مشروعة.

وضبطت الأجهزة أيضا "جمعة م ع" 37 سنة، تاجر حبوب ومقيم بقرية المسين بمركز الدلنجات لحيازته وتخزينه 15 طن أرز شعير بالمخزن الخاص به (بدون ترخيص) بذات الناحية وحبسها عن التداول بالأسواق لإعادة بيعها بالسوق السوداء أو تصديرها في أوقات أخرى مستفيدًا من فارق الأسعار محققًا أرباحا غير مشروعة، و"إبراهيم  ف ا" تاجر حبوب ومقيم بقرية أبو سعيفة بمركز الدلنجات لحيازته وتخزينه 8.500 طن أرز شعير بالمخزن الخاص به (بدون ترخيص)، وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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