الجوهري يطالب بتشكيل لجنة برلمانية لبحث أزمة القومية للأسمنت

أكد النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الشركة القومية للأسمنت تعاني من حالة تخبط شديدة تحتاج إلى معالجة وإيجاد حلول، منوها إلى أهمية مشاركة البرلمان لحل الأزمة.



وطالب الجوهري، خلال كلمته بمؤتمر تصفية الشركة القومية للاسمنت الذي أقامه حزب التجمع، بضرورة تشكيل لجنة مختصة من الشركات القومية والبرلمان للبحث عن مقترحات من شأنها حل هذه الأزمة.



وشدد على رفضه التام لتصفية هذه الشركة، مشيرا إلى أن كل ما حدث من تخبط جاء نتيجة ضعف إدارة المنظومة، ما تسبب في زيادة الخسائر.

