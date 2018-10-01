إصابة 27 عاملا بانقلاب سيارة في الوادي الجديد

أصيب 27 عاملًا في حادث انقلاب سيارة نقل على طريق ديروط – الفرافر ة في نطاق محافظة الوادي الجديد.



وكان اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا يفيد بوصول 27 مصابًا لمستشفى الفرافرة المركزي في حادث مروري.



وأسفر الحادث عن إصابة 27 عاملًا من عمال اليومية، خلال توجههم للعمل في إحدى المشروعات الزراعية في المركز.



وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.