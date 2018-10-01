في عيد ميلاده الـ50 .. قفزة لـ ويل سميث في منطقة جبلية دون باراشوت.. فيديو

احتفل النجم العالمي ويل سميث بعيد ميلاده الـ50 من خلال طريقة جديدة ومبتكرة بقيامه بالقفز من طائرة هليكوبتر من ارتفاع 1000 قدم دون الاستعانة بباراشوت "مظلة هبوط".



ونشر سميث فيديو له عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب وهو يحضر نفسه برفقة عدد من الطيارين والمتخصصين ليقوم بتلك القفزة الخطيرة، وتبين أنه قفز داخل ما يسمى بـ الأخدود العميق وهو أخدود بالغ العمق و الاتساع، يقع في الجزء الشمالي الغربي من ولاية أريزونا الأمريكية.



ودائما ما يقوم ويل سميث بتلك الأعمال الانتحارية الخطيرة حتى خلال تصوير أفلام الأكشن والتي كان آخرها فيلم Gemini Man المقرر صدوره في 2019.