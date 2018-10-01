ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مؤتمر صحفى لمدرب وفاق سطيف للحديث عن مباراة الأهلى المرتقبة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 11:44 ص
صدى البلد
عمرو الحلوانى
يقيم المغربى رشيد الطأوسي المدير الفنى لفريق وفاق سطيف الجزائرى، مؤتمرا صحفيا مساء اليوم، الاثنين، بقاعة المؤتمرات باستاد السلام للحديث عن مواجهة فريقه أمام الأهلى، المقرر لها التاسعة من مساء غد، الثلاثاء.

ويلتقى الاهلى مع بطل الجزائر فى التاسعة من مساء غد، الثلاثاء، باستاد السلام فى ذهاب نصف نهائى بطولة دورى ابطال أفريقيا فيما تُقام مباراة العودة يوم 23 أكتوبر الجارى فى الجزائر.

ومن المقرر أن يحضر مؤتمر الليلة قائد فريق وفاق سطيف ثم يعقبه مران الفريق الجزائرى على ملعب السلام.

ترشيحاتنا

العدل تعين 39 موظفا بالشهر العقاري بعد حصولهم على أحكام نهائية

وفاة أنتوان سفير عن عمر 70 عاما

تعرف على تفاصيل خطة وزارة النقل للتطوير خلال 4 سنوات..فيديو

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 1 أكتوبر 2018

تطورات جديدة في أزمة بوجبا مع مورينيو بـ المان يونايتد

CNN: قادة العالم سيندمون بسبب ضحكهم على دونالد ترامب.. فيديو

لجنة الفتوى توضح هل الوضوء يكفر كبائر الذنوب

ملعقتين من هذا المشروب لحرق دهون الكرش للأبد

مصر تخطو نحو حلم تنظيم المونديال..اتحاد شمال أفريقيا يدعو لإعداد ملف ثلاثي لاستضافة كأس العام 2030.. ورياضة البرلمان: فرصتنا قوية

القبض على كوافيرة تعمل بالجونة لنشر صور وفيديوهات مخلة بالآداب العامة

رسالة مؤثرة من إبراهيم سعيد بعد وفاة صفوت عبد الحليم: يشهد الله إني كنت أحبك

الزراعة تشكل لجنة لفحص شكوى انتشار نفوق الحيوانات بأسيوط

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الخطيب وشطة وإكرامي يشاركون في تشييع جثمان صفوت عبدالحليم..صور

وفد ألماني جديد يزور المعالم السياحية والأثرية بالمنيا.. صور

محافظ القليوبية يتفقد فعاليات المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى ..صور

الزراعة تشكل لجنة لفحص شكوى انتشار نفوق الحيوانات بأسيوط

تأهيل محطتي مترو جامعة القاهرة وفيصل لذوي الاحتياجات الخاصة..صور

فيديو

سامح سعد يوضح أهمية سياحة الجذور لمصر.. فيديو
خطوات إجراء الكشف بمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي..فيديو
جراح أنف وأذن يحذر : الشخير قد يودي للوفاة .. فيديو
التربية والتعليم: الملتقى العربي لأنشطة مدارس الدمج يرسخ الفكرة في المجتمع
تعرف على تفاصيل خطة وزارة النقل للتطوير خلال 4 سنوات..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟