مؤتمر صحفى لمدرب وفاق سطيف للحديث عن مباراة الأهلى المرتقبة

يقيم المغربى رشيد الطأوسي المدير الفنى لفريق وفاق سطيف الجزائرى، مؤتمرا صحفيا مساء اليوم، الاثنين، بقاعة المؤتمرات باستاد السلام للحديث عن مواجهة فريقه أمام الأهلى، المقرر لها التاسعة من مساء غد، الثلاثاء.



ويلتقى الاهلى مع بطل الجزائر فى التاسعة من مساء غد، الثلاثاء، باستاد السلام فى ذهاب نصف نهائى بطولة دورى ابطال أفريقيا فيما تُقام مباراة العودة يوم 23 أكتوبر الجارى فى الجزائر.



ومن المقرر أن يحضر مؤتمر الليلة قائد فريق وفاق سطيف ثم يعقبه مران الفريق الجزائرى على ملعب السلام.

