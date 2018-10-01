تخصيص أماكن لتجميع القمامة على جانبي الترع والمصارف بأبوقرقاص .. صور

أكد العقيد محمد صلاح رئيس مركز ابوقرقاص ، أن المركز بدأ في إنشاء أماكن مخصصة لتجميع القمامة على جانبي الترع والمصارف بقرية سفاى، وذلك في إطار الحفاظ على المجارى المائية والتقليل من التلوث البيئي الناتج من إلقاء المخلفات على جانبي الترع.



قال رئيس المركز إن اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، قرر تفعيل القرار رقم 846 لسنة 2017 بشأن التدابير المتخذة حيال وسائل النقل المخالفة في حال ضبطها ، والتي تقوم بإلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات أو المحال أو المنشآت التجارية و الصناعية و السياحية ومن عمليات الصرف وغيرها بجوانب الطرق وفي مجاري المياه علي كامل أطوالها ومسطحاتها. كما قرر المحافظ تشكيل فرق رصد للمراقبة الدائمة من موظفي المحليات لرصد أي مخالفات تتم في مجال إلقاء المخلفات علي المجاري المائية أو بجوانب الطرق العامة وتحرير محاضر بشأنها والردع الفوري للمخالفين



وأضاف إن فكرة إنشاء أماكن لتجميع القمامة على جانبي المجارى المائية هي الأولى من نوعها على مستوى المركز حيث يتم إنشاء حوائط ثلاثية على جوانب الترع والمصارف لتجميع المخلفات والقمامة بدلا من إلقائها بشكل عشوائي وتشويه المنظر الجمالي للقرية مع رفع هذه المخلفات بصفة يومية.



وأشار رئيس المركز الى انه سيتم تشكيل فريق من موظفي الوحدات القروية للمراقبة الدائمة مؤكدًا انه في حالة نجاح التجربة سيتم تعميمها على باقي القرى.



وناشد رئيس المركز المواطنين بالتعاون التام مع موظفي الوحدات القروية والالتزام بالأماكن المخصصة لتجميع القمامة ضمانًا لنجاح التجربة وإتمامها على الوجه الأكمل وخلق بيئة نظيفة جميلة متطورة

