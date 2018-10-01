كشف أثري جديد بأبوصير شمال منطقة سقارة

نجحت البعثة التشيكية العاملة في أبوصير شمال منطقة سقارة برئاسة ميروسلاف بارتا، في الكشف عن مقبرة ضخمة من الحجر الجيري والطوب اللبن لشخص يدعى كا اير اس يعود لمنتصف الأسرة الخامسة لعهد الملك ني وسر رع والملك نفر اير كا رع.





صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مشيرا إلى أن صاحب المقبرة كا اير اس كان يحمل عدة ألقاب في عصر الأسرة الخامسة منها المشرف على أعمال الملك كما وجد منقوش في جدران المقبرة.





ومن جانبه قال عادل عكاشة رئيس الإدارة المركزية للقاهرة والجيزة إنه أثناء أعمال الحفائر عثرت البعثة داخل البئر الرئيسي للمقبرة علي تمثال من الجرانيت الوردي مكسور الى جزءين، ويمثل التمثال صاحب المقبرة جالسا على مقعد صغير بدون مسند يرتدي النقبة القصيرة وباروكة الشعر المحبب كما نقش على المقعد اسم صاحب المقبرة والقابه ومنها السمير الأوحد وكاتم أسرار بيت الصباح ومحبوب سيده.



