ولي عهد أبو ظبي يكرم العين الإماراتي بحضور حسين الشحات.. صور

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم الإثنين، لاعبي فريق نادي العين لكرة القدم، والجهازين الإداري والفني للفريق، الذي توج بلقب دوري الخليج العربي للمرة الـ 13 في تاريخه الموسم الماضي، وتأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية، التي تستضيفها أبوظبي في ديسمبر المقبل.



ورافق فريق العين، الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين.



حضر اللقاء كل من الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار رئيس الإمارات.



وهنأ الشيخ محمد بن زايد خلال اللقاء، اللاعبين ومدرب الفريق، والطاقم الإداري والفني، وجماهير النادي بتتويج جهودهم طوال الموسم بهذا الفوز وتحقيق الألقاب.



وأعرب عن شكره و تقديره لكل الفرق التي شاركت في الدوري و كأس رئيس الإمارات، و أمتعت جمهورها ومتابعيها بروح رياضية وتنافسية عاليتين تسهم في خدمة رياضة كرة القدم في الإمارات، وتعزز مكانتها إقليميا وعالميا.



وقال الشيخ محمد بن زايد: "إن دعم القطاع الرياضي في الإمارات، يأتي ضمن أولويات القيادة، في إطار السعي إلى إحراز المراكز المتقدمة في مختلف ميادين المنافسات الرياضية على الصعيدين الإقليمي والدولي ورفع راية الإمارات عالية في شتى المحافل الرياضية".



وأكد أهمية إعداد جيل رياضي متميز في مختلف الأطياف والمجالات الرياضية، ويتم استثماره لخير الإمارات حاضره ومستقبله، ورفده بطاقات شبابية وهمم عالية.



من جانبهم، أعرب اللاعبون، والجهازان الإداري والفني، عن شكرهم وتقديرهم لدعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، واهتمامه بالرياضيين، بما يؤهلهم لتحقيق الإنجازات التي تعلي اسم الإمارات في المحافل العالمية.



وثمنوا الرعاية التي يحظى بها قطاع الرياضة والشباب في الدولة بشكل عام وكرة القدم خاصة للارتقاء بأداء هذا القطاع وجودة مخرجاته ونتائجه.



وقال اللاعبون والطاقمان الإداري والفني، إن الدعم الذي تقدمه الإمارات للحركة الرياضية، يضع على عاتقهم مسؤولية كبيرة لتطوير أدائهم وتقديم الأفضل دائمًا من أجل بلوغ منصات التتويج، ورفع علم الإمارات عاليا في المحافل الرياضية المحلية والقارية والدولية.