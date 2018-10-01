وزير التعليم يعلن انطلاق حملة قادرون باختلاف بحضور الرئيس السيسي

أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم عن انطلاق «حملة قادرون باختلاف» للتوعية بقرار دمج ذوى القدرات الخاصة بزملائهم العاديين .





شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرضًا توضيحيًا لسياسة الدولة للتعامل مع مدارس الدمج والتربية الفكرية لذوي الاحتياجات الخاصة.





وظهر في العرض مجهودات التربية والتعليم لدمج الطلاب ذوي القدرات الخاصة مع الطلاب الطبيعيين، وخلق أنشطة فنية ورياضية وثقافية، وأكد العرض أن عدد ذوي الاحتياجات الخاصة بلغ 12% من تعداد مصر.





ويشهد الملتقى تقديم عروض فنية لمتحدي الإعاقة تشمل عرض أغنية "تحيا مصر" بلغة الإشارة (الصم)، وعرضًا غنائيًا آخر.





وتضم فعاليات الملتقى تكريم الرئيس لأبناء الشهداء من ذوي الاحتياجات الخاصة والباحثين الشباب، كما يلقي الرئيس كلمة أمام الحضور.



