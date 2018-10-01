العثور على جثة شاب مذبوحا داخل مصلى في إحدى قرى بني سويف

عثر أهالي قرية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، على جثة شاب في منتصف عقده الثالث من العمر، ملقاة داخل مصلى بجوار مسجد مغلق للترميمات بالقرية على طريق طراد النيل.



وانتقل العميد يحيى محفوظ مأمور مركز شرطة ناصر على رأس قوة أمنية، ضمت ضباط مباحث المركز لموقع الحادث، وتبين أن الجثة لشاب يدعى أيمن عواد وديع، 25 سنة، مقيم بقرية أشمنت.



كما تبين أن المجني عليه تعرض لطعن نافذ بآلة حادة في الرقبة وأماكن متفرقة من الجسم.



وتبين أن الجثة ملقاة في مكان مسقوف بالبوص، استخدمه الأهالي كمكان للصلاة بجوار مسجد التقوى مباشرة، بعد غلق المسجد للترميم بشارع طراد النيل.



وكلف اللواء محمد ضبش مدير مباحث المديرية بتشكيل فريق بحثي يترأسه العميد خالد عبد السلام، رئيس مباحث المديرية، ويضم المقدم محمود الشريف، رئيس مباحث ناصر، للوقوف على ملابسات الحادث وضبط الجناة.