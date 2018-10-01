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الرئيس السيسي: 5% من مشروعات الإسكان الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 08:29 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن وزارة الإسكان خصصت 5% من مشروعات الإسكان الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة، علاوة على توفير 5 آلاف فرصة عمل لمتحدي الإعاقة في أجهزة الدولة.

وأشار السيسي، خلال الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج والتربية الفكرية، أنه وجه بدمج الأشخاص متحدي الاعاقة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد الرئيس أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ بعض الأنشطة والخدمات والبرامج المؤهلة لذوي الاحتياجات الخاصة.

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