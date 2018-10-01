توتنهام يستعيد نجومه لمواجهة برشلونة

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الاثنين، عن أنباء سارة للمدير الفني لتوتنهام، ماوريسيو بوكيتينو، قبل مواجهة برشلونة، الأربعاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا.



وبحسب صحيفة "تليجراف"، فإن الحارس الفرنسي للسبيرز، هوجو لوريس، سيتواجد على مقاعد بدلاء فريقه في المباراة.



وعانى بطل العالم 2018 من إصابة في الفخذ، أبعدته عن المشاركة مؤخرًا.



ومن جهة أخرى، أشارت الصحيفة إلى أن كريستيان إريكسن، نجم توتنهام، الذي غاب عن الانتصار على هيدرسفيلد تاون (2-0)، السبت الماضي، بسبب مشكلة في المعدة، قد تدرب اليوم الاثنين.



وكان توتنهام قد تعرض للهزيمة أمام إنتر ميلان (2-1)، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري الأبطال.