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أخبار العالم

200 مليون دولار منحة للبنك المركزي اليمني بقرار من خادم الحرمين

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 02:40 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، قرارًا، مساء أمس الاثنين، بتقديم منحة قدرها 200 مليون دولار إلى البنك المركزي اليمني، لدعم مركزه المالي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن: "هذه المنحة بالإضافة إلى ما سبق إيداعه في البنك المركزي اليمني، تساهم بما مجموعه ثلاثة مليارات دولار أمريكي، في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الشعب اليمني".

وأضافت: "المملكة تؤكد بهذا التوجيه، استمرار دعمها للحكومة اليمنية؛ لاستعادة أمن واستقرار اليمن، وتمكينها من القيام بواجباتها، مما سيعود بالنفع على المواطن اليمني".

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