الصين تحذر أمريكا من انتهاك سيادتها في البحر الجنوبي

حذرت الصين، الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، من انتهاك سيادتها على البحر الصيني الجنوبي المتنازع عليه، وذلك بعدما أبحرت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية قرب جزر تقول بكين إن لها السيادة عليها.



وحسبما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية، فإن وزارة الدفاع الصينية أعلنت إرسال سفينة لتحذير المدمرة الأمريكية لمغادرة المنطقة.



وقالت وزارة الخارجية الصينية إنها تحث الولايات المتحدة بقوة على التوقف عن مثل تلك الأفعال "الاستفزازية"، واصفة هذه الخطوة بأنها تهديد للسيادة الصينية ومخالفة لعملية حرية الملاحة.