ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الصين تحذر أمريكا من انتهاك سيادتها في البحر الجنوبي

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 05:20 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
حذرت الصين، الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، من انتهاك سيادتها على البحر الصيني الجنوبي المتنازع عليه، وذلك بعدما أبحرت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية قرب جزر تقول بكين إن لها السيادة عليها.

وحسبما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية، فإن وزارة الدفاع الصينية أعلنت إرسال سفينة لتحذير المدمرة الأمريكية لمغادرة المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إنها تحث الولايات المتحدة بقوة على التوقف عن مثل تلك الأفعال "الاستفزازية"، واصفة هذه الخطوة بأنها تهديد للسيادة الصينية ومخالفة لعملية حرية الملاحة.

ترشيحاتنا

محمد صلاح: أحمد علي أفضل مهاجم في الدوري المصري

مصدر: لا صحة لحرق أهالي طفل الدقهلية المقتول منزل ذوي الجاني

عمرو مرعي يكشف أسباب عدم انتقاله للزمالك.. والنادي المصري الأشهر في تونس

شاهد.. الشعار الجديد لمنتدى شباب العالم 2018

أزمة حادة في الأهلي بسبب قرار اتحاد الكرة بخصوص تذاكر مباراة وفاق سطيف

أول تعليق من شريف إكرامي على قرار الاتحاد الإفريقي بإيقافه مباراتين

أوكا وأورتيجا يتخطيان 2 مليون مشاهدة بـ كليب sorry.. فيديو

منتخب مصر عن استبعاد محمود علاء: المساكين كتير.. فيديو

روسيا تستعرض عضلاتها ضد الولايات المتحدة في عقر دارها ..فيديو

الأهلي: اعترضنا على قرار الـ 8500 عضو.. ومازال هناك وقت للتفاوض.. فيديو

مؤمن زكريا: ظلمنا أمام الوداد في النهائي السابق.. وسنعوض هذا العام.. فيديو

أسامة هيكل يكشف أماكن بث قنوات الإخوان والسبيل الوحيد لإغلاقها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

محمد صلاح: محمود الخطيب خدعني بالحكم الإيطالي.. فيديو

كشف العذرية يثير الجدل في قتل طالب الرحاب.. القاتل يشكك في تقرير الطب الشرعي ويؤكد: ابنتي ليست عذراء.. والنيابة ترفض طلبه بندب لجنة ثلاثية للكشف على ابنته

محام يفجر مفاجأة جديدة في قضية فتاة التروسيكل ببورسعيد ..فيديو

أمين الفتوى: لا يجوز الوضوء والتسمية في هذا الحمام.. فيديو

تفاصيل مشاجرة الـ٣٠ دقيقة بإمبابة.. وسقوط قتيل بمحيط محكمة شمال الجيزة

أول تعليق من شريف إكرامي على قرار الاتحاد الإفريقي بإيقافه مباراتين

عمرو مرعي يكشف أسباب عدم انتقاله للزمالك.. والنادي المصري الأشهر في تونس

أسامة هيكل يكشف أماكن بث قنوات الإخوان والسبيل الوحيد لإغلاقها

وزيرة الصحة تكشف نتائج اليوم الأول لعملية المسح الشامل

روسيا تستعرض عضلاتها ضد الولايات المتحدة في عقر دارها ..فيديو

الأهلي: اعترضنا على قرار الـ 8500 عضو.. ومازال هناك وقت للتفاوض.. فيديو

ثروت سويلم: حضور 8500 من الأعضاء مباراة وفاق سطيف فى مصلحة الأهلي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مناكير فرنش 2018 وطريقة إعداده.. صور

رسومات مناكير تناسب جميع أشكال اليد.. صور

أجمل أظافر للعروس في ليلة العمر.. صور

أهالي أبشيش الباجور: الرى تلقي مخلفات تطهير الترع أمام المدرسة الابتدائية

الموت أقرب من تحصيل الأجرة.. العمالة الزراعية تحت رحمة الظروف.. تعب بالليل وشقاء بالنهار

فيديو

طرح البرومو الدعائى الثانى لفيلم Creed
مسؤول بـ بترول بلاعيم: فرص قوية لوجود غاز بالمناطق المجاورة لحقل ظهر
أستاذ طب نفسي: 80% من مرضى الاكتئاب مصابون بفقدان الشهية.. فيديو
طبيب نفسي: لا يمكننا منع حدوث الاكتئاب
طريقة عمل سمك بلطي بالكاري

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟