سعر صادم لتاج مايا رعيدي بمسابقة ملكة جمال لبنان 2018.. صور

تصدر حدث تتويج ملكة جمال لبنان 2018 اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي.



وتوجت مايا رعيدي بالملكة، وهو ما أثار السوشيال ميديا حيث تميزت بجمالها الناعم البريء وشخصيتها الرقيقة المحببة، واستطاعت التفوق على زميلاتها أيضًا للتتويج بملكة جمال.



ونالت مايا تاجا جديدًا من تصميم مجوهرات زغيب رصع بـ 1800 ماسة وتتوسطه الأرزة بسعر 700 ألف دولار.