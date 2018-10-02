ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

سعر صادم لتاج مايا رعيدي بمسابقة ملكة جمال لبنان 2018.. صور

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 09:37 ص
صدى البلد
ريهام قدري
تصدر حدث تتويج ملكة جمال لبنان 2018 اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي.

وتوجت مايا رعيدي بالملكة، وهو ما أثار السوشيال ميديا حيث تميزت بجمالها الناعم البريء وشخصيتها الرقيقة المحببة، واستطاعت التفوق على زميلاتها أيضًا للتتويج بملكة جمال.

ونالت مايا تاجا جديدًا من تصميم مجوهرات زغيب رصع بـ 1800 ماسة وتتوسطه الأرزة بسعر 700 ألف دولار.
سعر صادم لتاج مايا رعيدي بمسابقة ملكة جمال لبنان 2018.. صور
سعر صادم لتاج مايا رعيدي بمسابقة ملكة جمال لبنان 2018.. صور
سعر صادم لتاج مايا رعيدي بمسابقة ملكة جمال لبنان 2018.. صور
سعر صادم لتاج مايا رعيدي بمسابقة ملكة جمال لبنان 2018.. صور
سعر صادم لتاج مايا رعيدي بمسابقة ملكة جمال لبنان 2018.. صور
سعر صادم لتاج مايا رعيدي بمسابقة ملكة جمال لبنان 2018.. صور

ترشيحاتنا

د. سعاد شريف تكتب: أكلات مصرية تودي في داهية

علي جمعة يحذر من أمر يغفله الكثيرون فتنقلب النعمة عذابا

علماء بريطانيون يطورون آلية جديدة لتحسين فرص نجاح عمليات زرع القرنية

حكم رمي ورق الجرائد المتضمن آيات قرآنية في القمامة بعد استخدامه

أمين الفتوى: لا يجوز الوضوء والتسمية في هذا الحمام.. فيديو

روسيا تعلن موعد إطلاق القمر الصناعي المصري

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات اليوم.. فيديو

انتشال جثة طفل غرق في ترعة خربتا بالبحيرة

الأرصاد: تحسن حالة الطقس بالبلاد خلال الأيام المقبلة.. فيديو

أمن الجيزة يضبط أطراف مشاجرة شارع ترعة السواحل بإمبابة

نانسى عجرم تحقق 3 ملايين مشاهدة بكليب بدنا نولع الجو

تعرف على معنى الإشارة التي استخدمها الرئيس في ملتقى مدارس التربية الخاصة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خيالي لفستان شيرين عبد الوهاب فى أحدث جلسة تصوير..صور

مناكير فرنش 2018 وطريقة إعداده.. صور

رسومات مناكير تناسب جميع أشكال اليد.. صور

أجمل أظافر للعروس في ليلة العمر.. صور

أهالي أبشيش الباجور: الرى تلقي مخلفات تطهير الترع أمام المدرسة الابتدائية

فيديو

الأرصاد: تحسن حالة الطقس بالبلاد خلال الأيام المقبلة.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات اليوم.. فيديو
حياة ألتون جون فى فيلم Rocketman
نانسى عجرم تحقق 3 ملايين مشاهدة بكليب بدنا نولع الجو
طرح البرومو الدعائى الثانى لفيلم Creed

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟