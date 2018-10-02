وزير الأوقاف على رأس قافلة دعوية وطبية للوادي الجديد .. الجمعة المقبلة

يشارك وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة محافظة الوادي الجديد الاحتفال بعيدها القومي الجمعة المقبلة من خلال ترأسه قافلة دعوية لمدينتي الخارجة والداخلة بالإضافة الى تسيير قافلة طبية من مستشفى الدعاة بالأوقاف لمدينة الخارجة.



كما يشهد الوزير وضع حجر الأساس للمجمع الإسلامي بموط ، وافتتاح أربعة مساجد بالمحافظة بعد إحلالها وتجديدها وفرشها ، وكذلك افتتاح المول التجاري الذي تقيمه هيئة الأوقاف بمدينة الخارجة تمهيدا لطرح وحداته التجارية والإدارية للتمليك بالمزاد العلني.



وخصصت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة بجميع مساجد الجمهورية بعنوان " درجات العطاء ، ومنازل الشهداء ".